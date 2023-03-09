Психолог рассказал, почему кричать полезно, и дал инструкции для максимального эффекта

Оказывается, поход на футбольный матч — это ещё и сеанс терапии. Но что делать, если игра не скоро, а внутри всё кипит?

Современная жизнь — штука сложная. Конфликты на работе, недопонимания в семье, внешние обстоятельства, природные катаклизмы — всё это накладывает отпечаток на ментальное здоровье. Чтобы не запускались разрушительные механизмы, важно вовремя снять стресс.

Расслабление и эмоциональное очищение можно получить, используя различные техники и практики от специалистов. Где-то потребуется помощь психолога, где-то можно справиться самому.

Терапия криком — инструмент из второй категории. Он может стать инструментом для самостоятельной работы. Это доступно и эффективно. Однако не всё так просто. Разбираемся в нюансах вместе с клиническим психологом.

Фото: istockphoto.com

Станислав Самбурский клинический и бизнес-психолог В конце 1970-х известный психотерапевт Артур Янов начал продвигать теорию терапии криком. Он считал, что таким образом люди могут высвобождать свои негативные эмоции, избавляться от отягчающих травм и «проживать» определённые чувства. Хотя не все специалисты верят в эффективность данной теории, я уверен, что терапия криком действительно работает. Она приносит пользу психике человека в долгосрочной перспективе. Как это происходит?

Во время практики у человека происходит выброс эндорфинов, а те, в свою очередь, положительно влияют на настроение. Иногда такая терапия может заменить срочные посещения специалиста и оперативно избавить от стресса. Копить в себе негативные эмоции очень вредно. Ещё опаснее их подавлять.

Но кричать нужно правильно. Чтобы для вас это было полезно и безопасно. Также стоит подумать о комфорте окружающих. Итак, каков же идеальный сценарий сеанса терапии?

Как кричать с пользой для всех?

Во время терапии человек «выкрикивает своё горе». Он в моменте отпускает разочарование и всё, что его тяготило. Чтобы практика прошла успешно, нужно придерживаться определённого алгоритма.

1. Найдите безлюдное место

Уйдите в парк, лес, поезжайте на дачу в одиночестве. Важно, чтобы вас никто не мог потревожить.

2. Постарайтесь максимально расслабиться

Далеко не все могут с ходу прокричаться. Обычно у человека есть зажим, ощущение, что его агрессия — нечто постыдное. Как с этим быть? Лягте, приняв позу эмбриона. Дышите медленно и глубоко. Старайтесь отпустить напряжение полностью. Кричать из этого положения не придётся. Речь о подготовительном моменте. Так вам удастся отвлечь себя от мыслей вроде: «Вдруг тут кто-то есть», «Что подумают случайные люди» и т. п.

Фото: istockphoto.com

3. Сконцентрируйтесь на своих проблемах

Мысленно «соберите в кучу» всё, что вас тяготит. Сосредоточьтесь на этом.

4. Кричите

Вложите в этот вопль всю свою боль и переживания. Когда почувствуете, что дыхание на исходе, остановитесь.

Повторяйте цикл столько раз, сколько посчитаете нужным. Заканчивайте, когда поймёте, что эмоционально выдохлись. Если в процессе почувствуете, что крика мало и хочется что-то разбить, ударить — дайте себе волю. Колите дрова, возьмите палку и сломайте её, машите руками, прыгайте.

Фото: istockphoto.com

5. Успокойтесь

После сеанса отдохните. Сядьте в удобную позу, расслабьте мышцы, сосредоточьтесь на дыхании. Погрузитесь в себя, помедитируйте.

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Кстати, отличный способ прокричаться и освободиться от негативных эмоций — это посещение футбольных матчей или других спортивных мероприятий. Здесь можно оторваться по полной.

Есть ли противопоказания?

Мировые психотерапевты считают, что данную процедуру нужно проделывать очень аккуратно. Не стоит кричать постоянно и в каждой острой ситуации прибегать к ней. Терапия предназначена для крайних случаев, когда человек уже не может нести весь груз негативных эмоций внутри себя.

Фото: istockphoto.com

На постоянной основе стоит успокаиваться другими методами: самоанализ, проработка травм. Не доводите себя до психоза изнуряющими криками. Проводите терапию точечно, чтобы один сеанс помог вам очиститься и не вспоминать о проблемах долгое время.

Правильно будет прибегнуть к крикотерапии, если более стандартные методы снятия стресса не сработали.

В чём польза?

Станислав Гроф — выдающийся психолог современности — провёл ряд исследований терапии криком и подробно описал её эффективность. По его мнению, польза от данных практик нашла подтверждение и в теории, и на практике — при лечении неврозов и психозов. Пациенты, прошедшие терапию, отмечали ощущение лёгкости и спокойствия.

Однако метод всё же недостаточно исследован и требует осторожного подхода. Лучше всего проводить подобные практики при поддержке психолога. Терапию криком нельзя считать полноценной альтернативной традиционной терапии.

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