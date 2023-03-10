«Доска обошлась в 28 тысяч рублей». Сколько стоит растить сына-сноубордиста?

Дети обожают спускаться с горы на высокой скорости, и речь не только про санки и ледянки, но и про сноубординг. Белоснежная пустыня и морозный воздух сопровождают спортсменов на их пути. Но прежде чем гонять по склонам, нужно купить всё необходимое для занятий.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о затратах на детские секции. Сегодня с нами делится опытом мама юного сноубордиста из Саратова.

Ольга Новичкова мама сноубордиста Когда сыну было 4,5 года, мы решили приобщить его к горным лыжам. Они ему не понравились, и он захотел попробовать сноуборд. С этого и началось. Через год его зачислили в детскую школу сноубординга. Теперь каждую осень мы всей семьёй с нетерпением ждём снег. Сейчас сыну 13 с половиной лет. За девять лет занятий сноубордингом он был участником, победителем и призёром многочисленных городских и областных соревнований.

О том, сколько стоит растить сына-лыжника, читайте по ссылке

Сноуборд и ботинки

Ребёнок занимается с пяти с половиной лет в школе, катается в дисциплине сноуборд-кросс, поэтому доски слегка отличаются от стандартных. За это время сноуборды были разные: и за 6 тысяч, и за 9 тысяч, самый дорогой обошёлся в 28 тысяч рублей. Эти суммы – не предел, есть и за 50 тысяч, и за 120 тысяч, но тут каждый выбирает по возможностям.

Ботинки стоили 23 тысячи рублей, крепления для них купили за 12 тысяч. Обуви хватает на один-два сезона, так как нога у ребёнка растёт. Есть возможность покупать б/у инвентарь: бывает, что люди берут для себя, но после первых поездок продают со скидкой. Часто можно найти очень хорошие предложения.

Фото: Из личного архива Ольги Новичковой

Защита

Сноуборд – достаточно экстремальный вид спорта, поэтому необходимо обеспечить максимальную безопасность. Специальные шорты стоят от 3,5 до 5 тысяч рублей. Защита для спины «Черепаха» стоит в среднем 5-7 тысяч. Наколенники и налокотники подойдут любые, обойдутся примерно в 1,5 тысячи, но могут выйти и дороже, если выбирать что-то брендовое. Шлем покупали за 6 тысяч, но это не предел стоимости.

О том, сколько стоит хоккейная секция для ребёнка, читайте тут

Экипировка

Термобельё можно купить любое, мы брали за 4-5 тысяч. Балаклава обойдётся примерно в тысячу, маска будет дороже, примерно 4-5 тысяч рублей, но и эта цифра может варьироваться до бесконечности. Перчатки стоят в среднем 3,5 тысячи, их хватает на один-два сезона. Цены на горнолыжный костюм разные, начинаются с 10 тысяч, но могут быть и сильно выше. Сумку для сноуборда брали за 3 тысячи рублей.

Фото: Из личного архива Ольги Новичковой

Занятия

Занятия проходят бесплатно три раза в неделю по два часа на горе, один день в неделю подъёмник оплачивается самостоятельно. На склон можно приезжать потом и без тренера, оплачивая только ски-пасс.

Соревнования

Стартовый взнос – около 700 рублей. В последний раз поездка в Самару всей семьёй обошлась примерно в 20 тысяч рублей — при том что ехали на машине. В Таштаголе на соревнования в январе потратили примерно 50-60 тысяч, но это вместе с проживанием, питанием и ски-пассами. Поездки не только помогают детям развиваться в спорте, но и объединяют семьи, такие путешествия останутся в памяти на всю жизнь.

Фото: Из личного архива Ольги Новичковой

Спорт – это не только про физическую форму и достижения, это про дружбу, сплочение и команду. Именно благодаря хорошему коллективу ребёнок находит друзей и единомышленников, совершает с ними новые открытия и достигает всё более крутых высот.

О том, сколько стоит отдать ребёнка на сквош, читайте по ссылке