Как бодибилдинг влияет на продолжительность жизни? Отвечают врач и тренер

Чем вы рискуете, если возьмётесь за железо, и в каком случае от этого будет польза?

Виктор Колесников тренер, автор портала «Бодибилдинг и фитнес» Бодибилдинг завоёвывает сердца юношей с детства. Мы любуемся гипертрофированными кумирами из голливудских фильмов, видим супергероев с огромными мускулами в комиксах. Нам тоже хочется быть больше и сильнее. Ведь тогда в школе или на улице никто не решится обидеть. «Масса решает» – так принято считать. Какие подводные камни ждут на этом пути и почему многие о них спотыкаются?

Всему виной личные амбиции

Не все атлеты знают об опасностях, который влекут за собой занятия бодибилдингом. Это касается новичков. Сперва им нужно набить шишки. Важно понимать, культуризм вреден, когда он становится смыслом жизни, переходит на уровень «всё или ничего», превращается в погоню за лидерством. Речь о соревнованиях, где нет места жалости к своему телу и здоровью. Когда личные амбиции превыше всего.

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Любители, занимающиеся бодибилдингом, привыкают к спортивному образу жизни. Они получают удовольствие от процесса. Демонстрация своего тела перед толпой «обычных людей» — короткий, но сладостный момент славы.

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Спортсмены высшего уровня тренируются ради достижения результатов в спорте, но и здоровье для них немаловажно. Почему? Поддерживать организм в нормальном состоянии — залог дальнейшего успеха. Бодибилдинг – рискованное занятие. Подготовка к соревнованиям может привести к самым страшным последствиям. К сожалению, таких примеров много.

Фото: istockphoto.com

Марк Озолинь врач спортивной медицины, реабилитолог, образовательный директор центра MOVacademy Бодибилдинг имеет много преимуществ. Первое — это доступный вид физической активности, который позволяет укрепить мускулатуру. Второе — регулярные силовые тренировки положительно влияют на состояние опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Но спорт — большая «серая зона» использования допинга. Именно это и является опасным для жизни.



Бодибилдинг и продолжительность жизни

Мнение врача

Марк Озолинь: Некоторые атлеты хотят добиться впечатляющих результатов за короткие сроки. Ради этого они прибегают к запрещённым анаболическим веществам. Так культуристы приобретают зависимость. Им требуются большие дозировки для того, чтобы прибавлять показатели и не откатиться к «заводским» настройкам.

Фото: istockphoto.com

Для анаболических веществ не существует безопасных дозировок. Эти препараты выписываются исключительно врачом и имеют очень узкий круг показаний. Их использование ведёт не только к гормональным проблемам. Вещества необратимо влияют на печень, увеличивают риск тромбозов, а значит, и инфарктов, и инсультов. Риск преждевременной смерти возрастает.

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Мнение тренера

Виктор Колесников: Опытный спортсмен знает, что есть риск получить травму или разрушить организм. Он понимает, что стероиды могут привести к бесплодию и даже смерти. А также повысятся шансы развития аневризмы или опухолей.

Фото: istockphoto.com

Ошибочно можно предполагать, что ситуация под контролем: «Я же слежу за гематокритом» или «вот стероидный курс закончится, и буду ставить ХГЧ по 1500 единиц в неделю». Из года в год бодибилдер переходит с курса анаболических стероидов на поддерживающей дозировке гормональных препаратов к следующему курсу.

Почему так происходит? Всё дело в сильной психоэмоциональной зависимости. Культурист снова возвращается к тренировкам на АС. Даже если полностью завязать с фармакологией, то уйти от тренировок на стероидах не получится. Почему? Из-за развития патологии. Атлеты принимают их, пока выступают на соревнованиях. Когда заканчивают спортивную карьеру, то «садятся» на заместительную гормональную терапию.

Помните – употребление препаратов и погоня за быстрыми результатами зачастую не дают дожить до 50 лет. Относитесь к своему здоровью бережно.

Если пока вы рискуете только тем, что скоро не влезете в любимые джинсы (а они и так на размер больше ваших представлений об идеале), ловите советы нейропсихолога , которые помогут сделать спорт частью жизни.