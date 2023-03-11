Как сесть на идеальный шпагат? 6 любимых упражнений гимнастки Даши Нагорной

Этот комплекс поможет не только быстрее освоить элемент, но и сделает вас здоровее.

Мечта сесть на шпагат есть у очень многих девушек, и достичь её вполне реально. Особенно если вдохновляться теми, кто уже освоил этот трудный элемент в совершенстве. Сегодня с нами поделилась своими любимыми упражнениями на растяжку российская гимнастка Даша Нагорная. Они помогут не только стать пластичнее, но и поддерживать своё здоровье, и сделать тело привлекательным.

Даша Нагорная российская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016, чемпионка мира Показала комплекс любимых упражнений для идеального шпагата.

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Упражнение 1

Техника выполнения

Встаём на одно колено, вторая нога нога вытянута вперёд.

Наклоняемся и плавно тянемся к прямой ноге. Стараемся поставить ладони на пол.

Следим, чтобы спина была ровной.

Делаем упражнение на каждую ногу. Время выполнения – до минуты.

Фото: Даша Нагорная

Упражнение 2

Техника выполнения

Принимаем положение выпада. Нога, которая стоит впереди, сгибается под углом 90 градусов. Голень второй ноги кладём на пол.

Руки ставим на колено или вытягиваем вверх.

Стараемся опустить таз максимально вниз.

Все движения делаем плавно.

Выполняем упражнение на каждую ногу. Время – до минуты.

Фото: Даша Нагорная

Упражнение 3

Техника выполнения

Встаём в положение широкого выпада. Нога, которая стоит впереди, сгибается до угла 90 градусов.

Другую ногу ставим на колено и захватываем стопу рукой.

Плавно тянем её к спине.

Выполняем упражнение на каждую ногу. Время – до минуты.

Фото: Даша Нагорная

Упражнение 4

Техника выполнения

Садимся на пол и вытягиваем ноги перед собой.

Наклоняемся к ним всем телом, стараясь грудью и животом лечь на бёдра.

Колени стараемся не сгибать.

Делаем упражнение до минуты.

Фото: Даша Нагорная

Упражнение 5

Техника выполнения

Ложимся на спину, ноги сгибаем в коленях.

Поднимаем одну из ног вверх, стараемся держать её прямой.

Обхватываем ногу руками и тянем бедро как можно ближе к корпусу.

Колено стараемся не сгибать, поясницу и таз от пола не отрываем.

Делаем упражнение до минуты.

Фото: Даша Нагорная

Упражнение 6

Техника выполнения

Исходное положение – стоя. Ставим ладони на пол перед собой.

Одну из ног поднимаем вверх на стену, стараясь вытянуть её полностью вверх. Опорная нога плотно стоит на полу.

Можно делать лёгкие покачивания к стене.

Все движения делаем плавно, стараясь сохранять равновесие.

Выполняем упражнение до минуты.

Фото: Даша Нагорная

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