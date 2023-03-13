Секрет миллионеров: почему все богатые люди занимаются спортом?

Даже Илон Маск, который был ярым противником ЗОЖ, несколько лет назад решил ограничить сладкое и нанял тренера.

Анна Седельникова спортивный психолог, детско-родительские отношения, страхи, тревоги, поиск себя, РПП, нутрициология Однажды ко мне обратился бизнесмен, бывший спортсмен. Но из-за большой занятости на работе не занимался спортом больше года. В это же время предприниматель «упёрся в финансовый потолок». С чего мы начали работу? Всё просто – с возвращения в тренажёрный зал. В следующем месяце мужчина увеличил свой доход в два раза. Мистика? Нет! Как же это работает?

Спорт и энергия

Замечали, что после пассивного дня «на диване» уровень энергии сводится к нулю? А после посещения спортзала или пробежки в лесу человек чувствует себя намного бодрее. Почему так происходит? Существует закон – «чем больше энергии тратите, тем больше получаете».

Откуда у человека берётся энергия? Во время любой физической активности ткани организма обогащаются кислородом и питательными веществами.

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Фото: istockphoto.com

Также спорт положительно влияет на гормональный баланс. Речь об эндорфинах, которые вырабатываются во время тренировки. Они вызывают чувство удовольствия. Почему? Повышается продукция главных нейромедиаторов (дофамина и серотонина). Их концентрация увеличивается в 10 раз после занятий спортом.

У спортсменов лучше работает кровообращение. А значит, и внутренние органы, включая мозг. Тренировки позволяют увеличить количество митохондрий в мышцах. Их ещё называют «энергетические станции». Во время спорта человек не думает о негативе. А значит, мозг полноценно отдыхает.

Все эти химические процессы значительно увеличивают энергию.

Фото: istockphoto.com

При чём тут деньги?

Если задать вопрос человеку: «что такое деньги?», то большинство ответят – «это энергия».

Чтобы повышать свой потенциал, необходимо работать над собой. Но простых разговоров с психологом недостаточно. Почему? Энергия начинается с тела. Трансформировать своё мышление без работы над физикой невозможно. Этому есть простое объяснение.

О влиянии спорта на мозг и мышление рассказали в материале

Мозг «разделяют» на две части, которые регулируют наше поведение: рациональный и эмоциональный. Первый похож на процессор общего назначения, который опирается на логику. А что со вторым? Он не понимает правил и законов. Для него есть только чувства. Как раз то, что является главным. Почему?

Все эмоции «хранятся» не в голове, а в нашем теле. А значит, без работы над телом все изменения упрутся в рациональный мозг. Он тянет к прошлому, известному и страхам. То есть к тому, что мешает развиваться и расти.

Фото: istockphoto.com

Что нужно, чтобы тело «заговорило»? Всё просто – научиться его чувствовать и слышать его сигналы. В этом и помогает спорт.

Сегодня тенденция развития успешных бизнесменов такова, что в первую очередь они думают о своём здоровье и теле. Почему? В здоровом теле – здоровый дух.

Энергичный человек быстрее принимает решения, видит больше вариантов развития событий, имеет высокий уровень концентрации внимания и способен рассуждать на «свежую» голову. А значит, и шансы на успех у него увеличиваются.

Даже Илон Маск, который ненавидел спорт и ЗОЖ, сдался. Последние несколько лет он занимается единоборствами с личным тренером, соблюдает водный баланс и практически не употребляет сладкого.

Как видите, спорт и деньги идут «рука об руку».

Что происходит с телом во время тренировки? Читайте ЗДЕСЬ