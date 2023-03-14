Как научиться танцевать вог? Видеоурок для начинающих

Слово vogue в переводе с английского означает «мода», отсюда и пошло название танца. Это крайне интересное направление, оно зародилось в 70-х годах в США, а его базой стали элементы из fashion-мира: грациозность и подиумная походка. Если вы давно искали себе необычное хобби – присмотритесь: возможно, вог – именно то, что вам нужно.

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Если попытаться составить «портрет» этого направления, может получиться что-то несуразное, потому что вог – сплошной эксперимент, это всплеск эмоций, набор импровизаций. Каждый танец в этом стиле может не быть похожим на другой, потому что танцоры пытаются внести в него что-то своё, добавить изюминку, которая поможет лучше раскрыться.

Внешний вид, разумеется, не имеет никакого значения, нужно просто одеться спортивно, чтобы было удобно двигаться. Сегодняшний видеоурок с хореографом Евгением Заболотным посвящён подстилю вога «hands performance», так что работать будут в основном руки. Включайте ролик, и вперёд!

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