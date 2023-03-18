Как одеться в стиле Дэвида Бекхэма, потратив копейки: разбор образов и конкретные вещи

Ловите инструкции и аналоги его выбора. Всё можно купить в интернет-магазинах или бюджетном масс-маркете.

Мы привыкли, что мода — это преимущественно для женщин. Но мужчины тоже имеют право на фэшн-эксперименты. Весна — самое время попробовать. Если не знаете, с чего начать, можно равняться на селебрити. Поскольку комфорт представители сильного пола точно не захотят принести в жертву, предлагаем опцию — подсматривать за теми, кто так или иначе связан со спортом. Эти ребята отлично умеют совмещать шик и удобство.

Вам в помощь «Чемпионат» запускает спецпроект «На стиле. Мужчины. Звёздный выбор». И наш первый герой — Дэвид Бекхэм. Ловите разбор стилиста и подборку конкретных вещей. Кстати, будет и дополнительная опция — модные аналоги окажутся очень доступными по цене.

Ирина Чиж стилист, создатель брендов IRINA CHIZH и LeXiR Чтобы повторить стиль Дэвида Бекхэма, вам понадобятся: пальто прямого кроя, джинсы, пара футболок, спортивная олимпийка (худи), несколько рубашек и… целая коллекция головных уборов! Ладно. Для начала одной кепки будет достаточно. Если не готовы к английской классике, можно заменить на базовую шапку бини.



А ещё экс-футболист любит украшать руки. Если тату набить не планируете, запасайтесь браслетами и фенечками.



На самом деле стиль Дэвида строится на ряде принципов. Их и предлагаю разобрать. Потом перейдём к конкретным вещам.



Фото: Adrian Edwards/Getty Images

Многослойность

Несколько предметов одежды — главная фишка стиля футболиста. Это не только дань тренду, но и безысходность, продиктованная погодными условиями Великобритании. Любимое сочетание Бекхэма: футболка, рубашка, пиджак, кардиган и куртка! Тепло, стильно и весьма гармонично.

Дэвид предпочитает и эксперименты. Например, рубашка на рубашку, кардиган под пиджак. Дэвид даже носит две шапки сразу!

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Пальто

Это любимый предмет верхней одежды экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Вещь представлена в его гардеробе в совершенно разных расцветках и фасонах. Каким моделям он отдаёт предпочтение? Прямые, однобортные, шерстяные. С чем Дэвид их сочетает? От классических костюмов до треников с лампасами. Обязательно повторите данный тренд этой весной.

Фото: Pierre Suu/Getty Images

Дэвид не любит оверсайз. Приталенное или прямой крой — вот выбор британца. Благо отличная физическая форма позволяет. Ещё одной особенностью стиля является то, что верхняя одежда становится центральным элементом образа. Остальное — простая база.

Рубашки

Этот элемент гардероба — визитная карточка экс-игрока сборной Англии. Здесь он отдаёт предпочтение классике, дениму, хлопку и клетке. Не боится и рубашек с принтом. Имея в гардеробе такую одежду, в повседневной жизни вы всегда будете безупречно выглядеть.

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

С чем носить? С зауженными джинсами, поверх белой базовой футболки. Из обуви выбирать челси или белые кеды.

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Total black

Любимый цвет футболиста — чёрный. Более того, эксперты называют его «королем total black-образов». Не зря. Монотон прекрасно смотрится на нём. Какие вещи он предпочитает сочетать? Футболки, косухи или пальто, джинсы и челси. Если ему хочется разнообразия, то разбавляет тёмно-коричневой обувью и различными деталями.

Фото: Neil Mockford/Getty Images

Аксессуары

Отдельного внимания заслуживают головные уборы: кепи, вязаные шапки, бейсболки и т. д. Он носит их повсеместно: дома, на прогулке и торжественных мероприятиях. У Бекхэма огромная коллекция разнообразных шапок и кепок.

Полузащитник знает, что аксессуары помогут украсить даже самый простой образ. Часы, очки, браслеты из бисера, кожаные сумки. Вот его главные фавориты. Важны и детали: закатанные рукава рубашки, небрежно заправленная футболка, не до конца застёгнутая рубашка.

Капсула а-ля Бекхэм

Фото: O'STIN, Wildberries, Lamoda, Ozon

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