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Вот как нужно решать проблемы с партнёром, когда не хватает любви и ласки
Вот как нужно решать проблемы с партнёром, когда не хватает любви и ласки
Очаровательные создания оказались в надёжных руках героя этого видео! @ondeirmbonitoms
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Кто сказал, что животные не умеют любить? Посмотрите на этих милых попугайчиков
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