Головокружительный прыжок с обрыва
При просмотре этого видео возникает лишь один вопрос: куда прикреплён канат? Смотрите в следующем слайде и делитесь своими предположениями! @ianjesr
Головокружительный прыжок с обрыва. Так выглядел бы Тарзан в современной интерпретации
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