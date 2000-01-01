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Смогли бы спокойно завтракать, увидев за окном  медведя? А что стали бы делать?
Смогли бы спокойно завтракать, увидев за окном  медведя? А что стали бы делать?
Смотрим ролик, затаив дыхание, и радуемся, что мы не на месте жильцов этого дома! @bjuncs
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Смогли бы спокойно завтракать, увидев за окном медведя?
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