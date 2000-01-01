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Девушка прыгнула с парашютом с воздушного шара
Девушка прыгнула с парашютом с воздушного шара
А поднялась она на высоту на качелях без страховки!
@lena_kravchuk
AMP-версия
Девушка прыгнула с парашютом с воздушного шара
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