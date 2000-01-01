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Экстремал прыгает с трамплина на мотоцикле прямо в обрыв
Экстремал прыгает с трамплина на мотоцикле прямо в обрыв
Спортсмена и «железного коня» спасает парашют. У каждого отдельный!
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Экстремал прыгает с трамплина на мотоцикле прямо в обрыв!
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