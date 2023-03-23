Можно ли сбросить вес с помощью медитации? 3 эффективные техники для похудения

Практика медитации из Индии и Китая прочно вошла в нашу жизнь. Если раньше она считалась лишь религиозным процессом, то сейчас её воздействие на организм изучают учёные. Почему? Она оказывает благотворное влияние на мозг. Как итог – человек становится продуктивным, успешным и, главное, – счастливым.

Ко всевозможным техникам медитации прибегают и знаменитости. Стив Джобс медитировал каждый день, а офисы Google, Apple и других крупных корпораций имеют специальные комнаты для своих сотрудников. Практикуют дыхательные упражнения и именитые спортсмены: баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Новак Джокович, футболисты Эрлинг Холанд и Неймар.

Медитация – универсальный инструмент, который полезен всем без исключения. В позе лотоса можно сидеть где и когда угодно, в какой бы части планеты ни находился человек. При этом цели у всех могут быть разные: расслабление, желание пребывать в моменте «здесь и сейчас», обретение гармонии, богатство и даже борьба с лишним весом.

Артур Лак учитель экспресс-медитаций Кундалини-йоги, автор книги «Выкуй мечту» Изначально медитация использовалась в духовно-религиозных практиках. Она была направлена на углублённые размышления, достижение внутреннего сосредоточения, развития внутреннего баланса. Что же сегодня? Её использование вышло далеко за пределы исключительно духовного развития. Практика стала средством для улучшения состояния здоровья, привлечения успеха, построения отношений, карьеры. Есть даже подтверждения учёных.

Что говорят учёные?

Влиянию данной практики на физическое, психическое и эмоциональное состояние посвящено большое количество научных исследований.

Фото: istockphoto.com

Например, учёные выявили положительные воздействия медитации на организм человека. В первую очередь она уменьшает уровень стресса и беспокойства, участвует в эмоциональном оздоровлении и улучшении гормонального баланса.

Речь идёт о снижении уровня кортизола (гормона стресса) на 50%, увеличении содержания серотонина (гормон счастья), ДГЭА (гормон долгожителей), GABA и соматотропина (гормоны роста), эндорфина (гормон любви), мелатонина (гормон молодости).

Чем могут быть опасны медитации и кому нельзя их практиковать, рассказали в материале

Также авторы работы испытывали контрольные группы. Анализ показал, что у людей после медитации значительно снижается чувство боли и даже симптомы депрессии. Более того, было выявлено, что созерцание способствует осознанности собственного тела.

В процессе медитации снижается частота волн мозговой активности, что позволяет мозгу отдыхать от обработки большого количества информации, получаемой от всех органов чувств. В том числе бета-волны, которые отвечают за решение задач, сверхактивны в обычной жизни, однако спустя 10 минут после медитации скорость их сильно замедляется. По этой причине человек начинает чувствовать покой.

Фото: istockphoto.com

Влияние медитации на организм улучшает нейропластичность. Исследования утверждают, что эта методика восстанавливает клетки головного мозга, укрепляет иммунитет, усиливает защитные функции организма, повышает когнитивные способности и увеличивает продолжительность жизни.

Многочисленные работы учёных подтверждают, что медитация – действенная методика. При этом она не является каким-то колдовством или чудом. Результат будет, но от воздействия на организм. Это объясняется на уровне физиологии.

Как медитация влияет на потерю веса?

Екатерина Тур врач, психосоматолог Такой психологический инструмент, как медитация, современный человек может использовать для управления своими мыслями, чувствами и психоэмоциональными состояниями, в том числе для борьбы с лишним весом. Практика считается эффективным способом для восстановления контакта с телом, изменения паттернов пищевого поведения.

Никакой мистики и фантастики. Медитация направлена на управление эмоциональным интеллектом. Практики для снижения веса в том числе включают в себя основы регуляции пищевого поведения. Это абсолютно меняет подход к борьбе с лишними килограммами.

Принято считать, что лучший способ похудения – это садиться на диету или активно заниматься спортом. К сожалению, подобная формула чаще всего превращается в инструмент самонаказания. Когда человек переел, а потом пошёл себя морить голодом или приседать до боли в коленях.

Фото: istockphoto.com

Здесь речь идёт уже об аутоагрессии (разновидность агрессивного поведения, при котором враждебные действия направляются человеком на самого себя). Результат будет в виде срыва с последующим ещё большим увеличением лишнего веса.

На самом деле медитации для снижения веса – это гораздо больше, чем просто «обрести стройность». Это про здоровое пищевое поведение, восстановление чувства голода и насыщения. Диалог с телом крайне важен, чтобы выстроить для себя новую систему питания.

Стоит забыть о слове «диета» вне рамок медицинских показаний к ограничению определённых продуктов по состоянию здоровья. Дело в том, что практика осознанности помогает грамотно выстроить систему питания, физических нагрузок и заботы о себе. Никаких наказаний, никакой травли себя после переедания.

Задача человека, работающего в медитациях для снижения веса, понять, когда происходит эмоциональное переедание, в рамках которого он бессознательно начинает употреблять вредную пищу. Задайте себе вопрос: почему так произошло? Чтобы подавить эмоции или пережить стресс? Или таким образом вы прячете старые воспоминания и пытаетесь при помощи еды получить хоть немного счастья? Вариантов много.

Фото: istockphoto.com

Почему это важно? Дело в том, что современный человек ежедневно сталкивается с колоссальным уровнем стресса. Это могут быть ненормированная работа, бытовые вопросы, ссоры дома, проблемы у соседей.

В какой-то момент еда становится не только источником питательных веществ, а единственным контролируемым удовольствием в жизни. Что в итоге? Стресс не снижается, происходит набор веса, психоэмоциональное состояние меняется не в лучшую сторону.

Лёгкая расслабляющая медитация за 8 минут ЗДЕСЬ . Пойдёт даже для тех, кто никогда не медитировал.

Способ управлять эмоциями

Медитации для снижения веса – это способ начать управлять своими эмоциями, своим телом и выйти из клетки «диета-срыв» или «диета-спорт-срыв». Через управление эмоциональным интеллектом, внимательность к себе и наблюдение за психическими переживаниями вы учитесь питать своё тело, а не душевную боль.

Со временем вы начнёте понимать свои истинные потребности, и окажется, что вы не хотите есть в таких больших количествах вредную пищу, а вместо бургера и газировки вас потянет на свежую воду, рыбу или зелёные овощи.

Изменения произойдут не сразу, это осознанный процесс работы над собой, и внимание должно быть направлено не на достижение цели, а на получение удовольствия в процессе. Ведь происходит не только психоэмоциональная перестройка, организм тоже начинает меняться.

Фото: istockphoto.com

Речь идёт о нормализации обмена веществ, когда тело перестаёт запасать гормональную жировую ткань под влиянием гормонов стресса.

Так уходят проблемные зоны, восстанавливается работа вегетативной нервной системы, улучшается общее самочувствие. Это постепенно становится новой нормой жизни. И главная задача медитации – это именно повышение качества жизни современного человека.

Таким образом, эта методика – не волшебная палочка, а лишь инструмент управления эмоциональным интеллектом для регуляции пищевого поведения, перехода на интуитивное питание и повышения качества жизни в целом.

Техники эффективных медитаций

Любовь Трофимова специалист по работе с подсознанием и телом С психологической точки зрения набор веса начинается в тот момент, когда человек не чувствует себя в безопасности, защищается от внешнего воздействия или мечтает стать более заметным. Каждый внешний раздражитель проживается нашим телом и сознанием по уже заранее известным сценариям. Медитация служит инструментом для расслабления подсознания и создания других вариаций развития событий.

Что происходит, когда мы сидим с закрытыми глазами и отслеживаем своё дыхание? Мыслительный процесс, переживания и волнения перестают быть такими яркими. Они словно уходят на второй план, и в этот момент наше тело начинает расслабляться и отпускать контроль.

Фото: istockphoto.com

Это похоже на состояние между явью и сном, когда мысли уже не крутятся, состояние спокойное и мы наслаждаемся тем, в каком пространстве находимся. Медитация помогает расслабить мозг и тело, показывая, что не нужно постоянно защищаться. А значит, результат будет очевиден.

Топ-3 работающих техник для похудения

1. Дыхание квадратами

Одна из самых действенных методик. Когда мы правильно дышим, обмен веществ в организме увеличивается. Соответственно, запускается метаболизм, и вес начинает плавно снижаться.

Вдыхаем, считая до четырёх.

Задерживаем дыхание на четыре счёта.

Выдыхаем, считая до четырёх.

Задерживаем дыхание на четыре счёта.

Лучше всего повторять по две-три минуты каждый день. Тогда результат будет заметен очень быстро.

Технику можно дополнить визуализацией — нарисовать квадрат с пронумерованными углами. Делая вдох на четыре счёта, мы будем скользить взглядом от первого ко второму. На задержке — от второго к третьему. На выдохе — от третьего к четвёртому. На последней задержке цикла взгляд вернётся к первому углу.

2. Медитация под звуки природы

В моменты сильного стресса или напряжения на подсознание лучше всего воздействуют звуки природы. Поэтому когда вы ощущаете повышенную нервозность или ничем не контролируемый аппетит, включите, например, песни птиц или шум воды.

Затем закройте глаза, руки и ноги должны быть расслаблены. Визуализируйте себе комфортное и безопасное для себя пространство.

3. Медитативные прогулки

Кроме статических медитаций, когда мы сидим с закрытыми глазами и дышим, есть ещё динамические. К ним как раз и относятся прогулки. Важно совершать это действие без посторонних предметов, гаджетов и людей. В первую очередь концентрируйтесь на своём состоянии и самочувствии.

Фото: istockphoto.com

Отслеживайте, как ведёт себя тело и что происходит в мыслях во время ходьбы. Для большего эффекта представляйте, что в моменты прогулок лишний вес уходит из тела в землю, а вы приобретаете желаемую физическую форму.

Что говорит об этом медицина?

Ольга Деккер диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов Важно понимать, что медитация – это практика, которая может помочь снизить уровень стресса, улучшить сон, повысить уровень концентрации и снизить тревожность. Однако нельзя сказать, что это может являться единственным методом борьбы с лишним весом или что она гарантированно приведёт к желаемому результату.



Потеря веса требует сочетания нескольких факторов, таких как умеренная физическая активность, правильное питание и соблюдение режима приёма пищи. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, такие как возраст, пол, метаболизм.

Тем не менее медитация может быть полезной в процессе похудения. Почему? Она помогает снизить уровень стресса, а значит, и контроль над количеством потребляемых калорий.

Фото: istockphoto.com

Важно отметить, что эта методика – не магический способ похудения. Да, регулярность улучшает психологическое благополучие и приводит к потере веса. Но результат будет незначительным, если практиковать её без дополнительных инструментов – полноценного сна, правильного питания и физической активности.

Медитация – это полезное дополнение в комплексном подходе по похудению. Важно помнить, что каждый человек индивидуален и эффекты от практики могут быть разными. Поэтому не стоит сравнивать себя с другими. Всегда лучше ориентироваться на собственные ощущения.

С чего начать медитировать и зачем это нужно, отвечаем по ссылке