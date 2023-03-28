Беговые, для зала, города и не только: гид по всем видам кроссовок — 25 пар на выбор

Кроссовки — гардеробный мастхэв. Мы носим их везде и всюду. Некоторые даже в офис! Существует целая культура поклонников этой обуви. Они называют себя сникерхедами. Однако, перефразируя известное выражение, можно сказать: «Не все кроссовки одинаково полезны». Каждый тип имеет свои уникальные особенности, которые отличают его от других.
В зависимости от того, для какой цели предназначены кроссовки, они могут иметь разные характеристики: прочность, гибкость, амортизацию, устойчивость и т. д. Какие же типы кроссовок существуют и в чём заключаются принципиальные отличия? Разбираемся, чтобы сделать однозначно верный выбор.
Фото: istockphoto.com
Все кроссовки принято делить на следующие категории:
- детские (их выделяют отдельно, поскольку взрослым не рекомендуется носить обувь ребёнка и наоборот),
- для путешествий и туризма,
- для фитнеса,
- для бега.
Также существует категория «спортивный стиль» — так называют кроссовки, предназначенные для ежедневных перемещений по городу.
Фото: istockphoto.com
Покупатели, не разбирающиеся в видах и предназначении кроссовок, часто совершают одни и те же ошибки. Главная из них — выбор изделия исключительно по дизайну, без учёта назначения. Человек думает, что кроссовки — это удобно и комфортно по факту. Какими бы они ни были.
Тут и кроется основная ошибка. В неподходящей обуви вам будет некомфортно. К тому же, если кроссовки используются не по назначению (например, вы занимаетесь в зале в обычной городской модели), они быстрее изнашиваются.
Фото: istockphoto.com
Глобальные отличия
Но как именно различаются разные виды? Прежде всего по материалу. Бывают кроссовки из натуральной или искусственной кожи, текстиля, нейлона и полиэстера. И это только самые популярные материалы.
Подошва тоже бывает разной — от мягкой и гибкой до жёсткой и твёрдой. Последняя, к примеру, нужна для защиты ног при походах по пересечённой местности. Но подошва отличается не только по жёсткости. В кроссовках для фитнеса, бега, командных видов спорта, паркура, занятий в зале и на улице будут определённые её типы.
Фото: istockphoto.com
Например, баскетбольные кроссовки для улицы имеют протектор в виде ёлочки. Это нужно, чтобы игрок не проскальзывал на асфальте или площадке. Беговые же кроссовки должны иметь подошву с вставками из прочной резины. Это даёт дополнительную надёжность и долговечность.
Что касается конструкции, она одинакова в самых разных моделях. Различаются лишь детали: подошва, верх, шнуровка и так далее. Разберём все эти моменты на примере разных типов.
Особенности и нюансы
Для бега
Представители этой категории считаются самыми лёгкими среди своих собратьев. В идеале бегун вообще не должен ощущать их на своих ногах. Такая обувь обладает гибким носком. Это позволяет повторять форму стопы при беге. Здесь нужна и хорошая, жёсткая пятка. Это даёт дополнительную амортизацию. Ещё одна характерная деталь — кроссовки для бега всегда низкие.
Кроссовки мужские Reebok Lavante Trail 2, 9399 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Для баскетбола
Эти кроссовки могут иметь разную высоту верха, но основная масса популярных моделей относится к хай-топам — закрывают щиколотку. Благодаря надёжной фиксации голеностопа сникеры существенно снижают риск травм.
Кроссовки мужские 361° AG3 Pro-Bruce Lee, 13 999 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Для футбола
Такие кроссовки называются бутсами, и главное отличие здесь — шипы. Они тоже различаются. По маркировке на коробке можно узнать, для игры на каком покрытии предназначена та или иная пара. Например:
- ID — футзальные бутсы,
- HG — твёрдое естественное покрытие,
- TF — земля, снег и гравий,
- SG — мягкие и/или сырые газоны,
- FG — естественное или синтетическое покрытие.
Бутсы adidas COPA SENSE.3 FG, 10 999 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Для тенниса и волейбола
И в том, и в другом случае характерно большое количество перемещений и рывковых движений по небольшой площадке. Важно, чтобы обувь давала устойчивость, амортизацию стопы и защиту от возможных травм (растяжений). Кроссовки должны закрывать все потребности. Для этого в них есть: усиленные боковые части (лучше защита износостойкость), повышенная амортизация, а также протектор ёлочкой, который мы упоминали выше. Он даёт максимальную сцепку с поверхностью и манёвренность.
Кроссовки для тенниса женские FILA Axilus 2 Energized, 11 699 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Для скейтбординга
Это кеды. Называются они скейтера. Учитывая особенности использования, здесь важна повышенная прочность. Особенно в местах частого контакта с доской. Также принципиальны хорошее сцепление со скейтом, дополнительная защита ноги и голеностопа.
Кеды Supra CHINO, 2799 руб. / «Триал-Спорт»
Фото: «Триал-Спорт»
Для фитнеса
Такие кроссовки должны иметь тонкую и гибкую подошву. Подобные модели почти всегда низкие. Для протектора характерен рисунок мелкой ёлочкой.
Кроссовки женские Reebok FLEXAGON ENERGY TR 4, 6999 руб. / Lamoda
Фото: Lamoda
Для активного туризма
Такая обувь предполагает повышенную износостойкость. По большей части кроссовки имеют водоотталкивающие свойства и снабжены специальными технологиями самоочистки от грязи. Для комфорта и безопасности в модели для активного отдыха добавляют специальные амортизирующие вставки и улучшенную поддержку голеностопа.
Кроссовки Millet LIGHT RUSH M, 15 120 руб. / «Триал-Спорт»
Фото: «Триал-Спорт»
Что касается повседневных городских моделей, в основном это удобная элегантная обувь, по внешнему виду напоминающая классическую. Такие кроссовки отличаются низким или средним верхом и почти полным отсутствием дополнительных технологий.
Кроссовки повседневные женские PUMA Cassia Mix, 7999 руб. / «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Вопросы веса
Правило «легче = лучше» работает далеко не всегда. Вообще, вес кроссовок варьируется в среднем от 180 граммов до одного килограмма. С одной стороны, действительно, чем легче обувь, тем меньше мы в ней устаём. Но с другой — устойчивость напрямую зависит от массы, ширины, рельефа подошвы, сезонности и других факторов, которые явно добавляют веса кроссовкам.
Понятно, что беговая и профессиональная спортивная обувь должна быть лёгкой. А вот для обычных повседневных моделей гнаться за минимальным весом необязательно. Вам будет легко ходить, но шансы случайно подвернуть ногу возрастут.
+17 вариантов из разных категорий
Выбор правильной пары может значительно повлиять на качество занятий, комфорт и безопасность. Кроссовки для бега, тренировок в зале, ходьбы или для активного отдыха на природе имеют свои конструктивные особенности, которые раскрываются при определённых типах движений и нагрузок.
Не ориентируйтесь на один лишь дизайн. Обязательно подумайте, когда, на каком покрытии и для каких целей вы будете использовать обувь. Именно это обеспечит комфорт при движении и избавит от нерациональных покупок.