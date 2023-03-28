Чем отличаются разные модели и почему эти нюансы важно учитывать при покупке?

Беговые, для зала, города и не только: гид по всем видам кроссовок — 25 пар на выбор

Кроссовки — гардеробный мастхэв. Мы носим их везде и всюду. Некоторые даже в офис! Существует целая культура поклонников этой обуви. Они называют себя сникерхедами. Однако, перефразируя известное выражение, можно сказать: «Не все кроссовки одинаково полезны». Каждый тип имеет свои уникальные особенности, которые отличают его от других.

Галина Прокопьева эксперт Спортмастер PRO, призёр российских стартов, перворазрядник на дистанции марафон В зависимости от того, для какой цели предназначены кроссовки, они могут иметь разные характеристики: прочность, гибкость, амортизацию, устойчивость и т. д. Какие же типы кроссовок существуют и в чём заключаются принципиальные отличия? Разбираемся, чтобы сделать однозначно верный выбор.

Фото: istockphoto.com

Все кроссовки принято делить на следующие категории:

детские (их выделяют отдельно, поскольку взрослым не рекомендуется носить обувь ребёнка и наоборот), для путешествий и туризма, для фитнеса, для бега.

Также существует категория «спортивный стиль» — так называют кроссовки, предназначенные для ежедневных перемещений по городу.

Фото: istockphoto.com

Покупатели, не разбирающиеся в видах и предназначении кроссовок, часто совершают одни и те же ошибки. Главная из них — выбор изделия исключительно по дизайну, без учёта назначения. Человек думает, что кроссовки — это удобно и комфортно по факту. Какими бы они ни были.

Тут и кроется основная ошибка. В неподходящей обуви вам будет некомфортно. К тому же, если кроссовки используются не по назначению (например, вы занимаетесь в зале в обычной городской модели), они быстрее изнашиваются.

ЗДЕСЬ мы собрали варианты городских кроссовок-вездеходов на весну. Отличительная особенность — массивная подошва.

Фото: istockphoto.com

Глобальные отличия

Но как именно различаются разные виды? Прежде всего по материалу. Бывают кроссовки из натуральной или искусственной кожи, текстиля, нейлона и полиэстера. И это только самые популярные материалы.

Подошва тоже бывает разной — от мягкой и гибкой до жёсткой и твёрдой. Последняя, к примеру, нужна для защиты ног при походах по пересечённой местности. Но подошва отличается не только по жёсткости. В кроссовках для фитнеса, бега, командных видов спорта, паркура, занятий в зале и на улице будут определённые её типы.

Фото: istockphoto.com

Например, баскетбольные кроссовки для улицы имеют протектор в виде ёлочки. Это нужно, чтобы игрок не проскальзывал на асфальте или площадке. Беговые же кроссовки должны иметь подошву с вставками из прочной резины. Это даёт дополнительную надёжность и долговечность.

Что касается конструкции, она одинакова в самых разных моделях. Различаются лишь детали: подошва, верх, шнуровка и так далее. Разберём все эти моменты на примере разных типов.

Особенности и нюансы

Для бега

Представители этой категории считаются самыми лёгкими среди своих собратьев. В идеале бегун вообще не должен ощущать их на своих ногах. Такая обувь обладает гибким носком. Это позволяет повторять форму стопы при беге. Здесь нужна и хорошая, жёсткая пятка. Это даёт дополнительную амортизацию. Ещё одна характерная деталь — кроссовки для бега всегда низкие.

Кроссовки мужские Reebok Lavante Trail 2, 9399 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Для баскетбола

Эти кроссовки могут иметь разную высоту верха, но основная масса популярных моделей относится к хай-топам — закрывают щиколотку. Благодаря надёжной фиксации голеностопа сникеры существенно снижают риск травм.

Кроссовки мужские 361° AG3 Pro-Bruce Lee, 13 999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Для футбола

Такие кроссовки называются бутсами, и главное отличие здесь — шипы. Они тоже различаются. По маркировке на коробке можно узнать, для игры на каком покрытии предназначена та или иная пара. Например:

ID — футзальные бутсы,

HG — твёрдое естественное покрытие,

TF — земля, снег и гравий,

SG — мягкие и/или сырые газоны,

FG — естественное или синтетическое покрытие.

Бутсы adidas COPA SENSE.3 FG, 10 999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Для тенниса и волейбола

И в том, и в другом случае характерно большое количество перемещений и рывковых движений по небольшой площадке. Важно, чтобы обувь давала устойчивость, амортизацию стопы и защиту от возможных травм (растяжений). Кроссовки должны закрывать все потребности. Для этого в них есть: усиленные боковые части (лучше защита износостойкость), повышенная амортизация, а также протектор ёлочкой, который мы упоминали выше. Он даёт максимальную сцепку с поверхностью и манёвренность.

Кроссовки для тенниса женские FILA Axilus 2 Energized, 11 699 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Для скейтбординга

Это кеды. Называются они скейтера. Учитывая особенности использования, здесь важна повышенная прочность. Особенно в местах частого контакта с доской. Также принципиальны хорошее сцепление со скейтом, дополнительная защита ноги и голеностопа.

Кеды Supra CHINO, 2799 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Для фитнеса

Такие кроссовки должны иметь тонкую и гибкую подошву. Подобные модели почти всегда низкие. Для протектора характерен рисунок мелкой ёлочкой.

Кроссовки женские Reebok FLEXAGON ENERGY TR 4, 6999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Для активного туризма

Такая обувь предполагает повышенную износостойкость. По большей части кроссовки имеют водоотталкивающие свойства и снабжены специальными технологиями самоочистки от грязи. Для комфорта и безопасности в модели для активного отдыха добавляют специальные амортизирующие вставки и улучшенную поддержку голеностопа.

Кроссовки Millet LIGHT RUSH M, 15 120 руб. / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

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Что касается повседневных городских моделей, в основном это удобная элегантная обувь, по внешнему виду напоминающая классическую. Такие кроссовки отличаются низким или средним верхом и почти полным отсутствием дополнительных технологий.

Кроссовки повседневные женские PUMA Cassia Mix, 7999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Вопросы веса

Правило «легче = лучше» работает далеко не всегда. Вообще, вес кроссовок варьируется в среднем от 180 граммов до одного килограмма. С одной стороны, действительно, чем легче обувь, тем меньше мы в ней устаём. Но с другой — устойчивость напрямую зависит от массы, ширины, рельефа подошвы, сезонности и других факторов, которые явно добавляют веса кроссовкам.

Понятно, что беговая и профессиональная спортивная обувь должна быть лёгкой. А вот для обычных повседневных моделей гнаться за минимальным весом необязательно. Вам будет легко ходить, но шансы случайно подвернуть ногу возрастут.

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Выбор правильной пары может значительно повлиять на качество занятий, комфорт и безопасность. Кроссовки для бега, тренировок в зале, ходьбы или для активного отдыха на природе имеют свои конструктивные особенности, которые раскрываются при определённых типах движений и нагрузок.

Не ориентируйтесь на один лишь дизайн. Обязательно подумайте, когда, на каком покрытии и для каких целей вы будете использовать обувь. Именно это обеспечит комфорт при движении и избавит от нерациональных покупок.

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