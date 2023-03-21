Бег, зал, прогулка: 5 пар универсальных кроссовок — от бюджетных до очень дорогих

Дмитрий Саранцев эксперт Спортмастер-PRO Сегодня мы живём в эпоху сникерхедства, и это объяснимо — кроссовки идеальны для повседневной носки, обеспечивают комфорт и позволяют беспрепятственно преодолевать даже длинные маршруты. Но не стоит забывать, что изначально эта обувь предназначалась для занятий спортом. Сегодня на рынке представлено большое число моделей, которые подходят и для фитнес-зала, и для прогулок по городу. Разбираем нюансы и находим универсальные решения.

Чем спортивные отличаются от повседневных?

Главные особенности:

различные элементы поддержки;

расширенная носочная часть;

более высокие амортизационные свойства подошвы (в частности);

в беговых кроссовках — задранный носок (для лучшего переката).

При этом нужно понимать, что варианты для разных видов спорта отличаются друг от друга. Например, в контексте выбора универсальной пары нет смысла говорить про футбольные бутсы или кроссовки для гольфа. Подошва таких моделей оснащена шипами, а мыс, как правило, выполнен из жёсткого материала. Из-за этого обувь просто не годится для обычных прогулок.

Фото: istockphoto.com

Что из спортивного лучше для жизни?

Для повседневной носки обычно выбирают беговые или тренировочные кроссовки. Они отлично подходят для прогулок по улице, будь то асфальт или парк с гравийным покрытием. По комфорту такие модели нередко превосходят повседневные. В том числе за счёт лучшего отведения влаги. При этом беговая обувь отличается от тренировочной.

Отличия беговых от тренировочных:

более высокая амортизация и менее стабильное шасси;

большая гибкость (как верха, так и подошвы);

задранный носок;

высокий «дроп» — разница в высоте между носочной и пяточной частями.

Фото: istockphoto.com

Особенности беговых моделей

«Дроп» обеспечивает телу небольшой наклон вперёд и помогает грамотно распределить нагрузку на стопу, что даёт дополнительный комфорт при ходьбе. А за счёт того, что беговые модели имеют рельефный протектор, они хорошо подходят и для ровной поверхности, и для грунта. Чем агрессивнее рисунок, тем лучше такие кроссовки будут показывать себя на неровной дороге.

Кроме того, при покупке беговой обуви многие замечают провал или западание назад (поскольку максимальный фокус амортизации сделан именно в пяточной части). Это не несёт никакого вреда для здоровья. Обычно со временем человек привыкает к данной особенности кроссовок. Но если по какой-то причине этот вариант не подходит, всегда можно выбрать обувь с более твёрдой подошвой в области пяточной части. Это стабилизирует ногу при ходьбе, не влияя на общую амортизацию и комфорт.

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Фото: istockphoto.com

Особенности тренировочных моделей

Тренировочные модели от беговых отличают сравнительно меньшая гибкость и амортизация. В подошве таких кроссовок часто есть дополнительные жёсткие вставки. При этом они лучше распределяют вес по подошве — для дополнительной устойчивости при занятиях со штангой или другими отягощениями. Эти модели способны обеспечить лучшее сцепление и больше подходят для ходьбы по ровной поверхности.

Топ-5 универсальных кроссовок

Разбираем конкретные модели, которые могут заменить вам сразу несколько пар. Они будут расположены по возрастанию цены.

1. Demix Gravity — подошва мягкого и упругого ЭВА обеспечивает хорошую амортизацию, а формованная пятка помогает стабилизировать стопу.

КРОССОВКИ МУЖСКИЕ DEMIX GRAVITY, 4999 руб. Фото: Demix

2. PUMA NRGY Comet — помимо хорошего гашения ударной нагрузки, сочетание материалов делает модель необычайно лёгкой, что незаменимо в прогулках на дальние дистанции.

Кроссовки мужские PUMA NRGY Comet, 6499 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

3. Li-Ning Furious Rider7 — структура подошвы за счёт специальных вставок, помимо амортизации, надёжно фиксирует стопу, а сетчатый верх обеспечивает хорошую вентиляцию.

Кроссовки женские Li-Ning Furious Rider7, 9499 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

4. Saucony Omni 21 — рельёфная подошва из вспененных материалов дарит амортизацию по всей протяжённости стопы, а резиновые элементы помогают обеспечить надёжное сцепление и делают пару более устойчивой к износу.

Кроссовки мужские Saucony Omni 21, 13 399 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

5. adidas Ultraboost 21 — верх выполнен из трикотажа особенного плетения, который облегает ногу и надёжно стабилизирует стопу, а упругая подошва гасит ударную нагрузку и обеспечивает хорошее сцепление даже на грунтовом покрытии.

Кроссовки adidas Ultraboost 20, 14 999 руб. / Ozon Фото: Ozon

Кроссовки — самая удобная обувь, а спортивный костюм — одежда, из которой не хочется вылезать. Согласны? Тогда ловите ИНСТРУКЦИИ , которые позволят выбрать его трендовую версию и покажут, как комплектовать её с другими вещами.