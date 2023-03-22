У позы журавля очень много плюсов, но есть и нюансы, которые важно учитывать.

Базовое упражнение из йоги на баланс. Что такое бакасана и чем она полезна?

Поза журавля, или по-другому бакасана, получила такое название потому, что внешне напоминает птицу, шагающую по воде. Эта асана считается одной из самых красивых и грациозных в йоге. Разбираемся, чем она полезна и почему её стоит научиться делать?

Джамиля Оспатова йога-практик, спортивный блогер Это положение является базовым среди тех, что направлены на баланс в йоге, поэтому его рекомендуется осваивать постепенно уже с первых занятий.

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Чем полезна поза журавля?

Чтобы правильно выполнить упражнение, необходимы полная концентрация и спокойное душевное состояние. Бакасана – крайне сложная поза, но в то же время очень полезная. Вот чем она помогает организму.

Укрепляет мышцы рук.

Улучшает приток крови.

Нормализует работу пищеварительного тракта.

Улучшает память.

Снижает уровень кортизола.

Улучшает настроение.

Направляет в поток положительной энергии.

Благоприятно влияет на продуктивность и творческое начало.

Также мозг активно насыщается кислородом, что предотвращает возникновение головных болей и помогает в решении трудных психологических задач.

Джамиля Оспатова: При регулярных занятиях йогой вы заметите колоссальную разницу в восприятии внешнего мира. Трудности покажутся вам всего лишь песчинкой в суете привычной жизни, потому что постепенное познание йоги упрощает восприятие трудностей.

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Что важно знать перед выполнением позы журавля?

Помимо того, что бакасана сложна в исполнении, она ещё и довольно травмоопасна. Если соблюдать технику, неприятностей можно избежать, но не предупредить мы не можем.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются неопытные йоги: потеря равновесия и недостаток силы в руках, их можно решить только постоянно тренируясь и аккуратно практикуя асану. Ключевое слово – аккуратно, потому что, гонясь за быстрым результатом, вы можете получить ушиб, травму рук, головы или шеи.

Противопоказано выполнять позу журавля беременным, людям с заболеваниями суставов, а также тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

Возможно появление головной боли из-за притока крови в голову. Её терпеть нельзя и тренироваться через боль — тоже. Если почувствовали недомогание, прекратите выполнение упражнения. Прорабатывайте асану постепенно и не расстраивайтесь, если что-то не получается, тише едешь – дальше будешь.

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