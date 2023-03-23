6 солнечных стран, которые идеально подойдут для активного отдыха

Там вас будут ждать снорклинг, пустынное сафари, яхтинг и ещё очень много интересного.

Пока на улице ещё недостаточно солнца, можно задуматься об отпуске и слетать хотя бы ненадолго в тёплые края. Особенно актуальной будет поездка для любителей активного отдыха на воде.

Сююмбике Давлет-Кильдеева руководительница направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Для тех, кому хочется совместить отпуск на пляже с острыми ощущениями, мы собрали топ тёплых стран для активного отдыха и приключений — от сёрфинга до сафари на квадроциклах.

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Доминикана

Доминикана — вариант не только для тех, кто хочет расслабиться на пляже с бокалом пина-колады: это одно из лучших мест для дайвинга в Карибском море. У берегов Доминиканы водятся ламантины — огромные млекопитающие, похожие на морских коров, их вес достигает 550 кг. На дне моря спрятаны останки затонувших кораблей. Кроме того, в стране много возможностей для сёрфинга и кайтсёрфинга, каньонинга, рафтинга, треккинга и конных прогулок.

Доминикана Фото: istockphoto.com

ОАЭ

Изюминка туристического ОАЭ — сафари на квадроциклах по пустыне. В Дубае любителям экстрима обязательно нужно прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором над знаменитым островом Пальма Джумейра. Над городом можно прокатиться и на зиплайне. Так, один из них, расположенный в Рас-аль-Хайма, занесён в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире — 2,83 км.

Пустыня Руб-эль-Хали Фото: istockphoto.com

Индонезия

Индонезия — настоящая Мекка сёрфинга: кроме Бали, здесь есть множество других островов с сёрф-спотами, не переполненными туристами. А ещё в этой стране можно подняться на вулканы Бромо, Иджен и Ринджани, изучить удивительный подводный мир, поплавать с китовыми акулами и дельфинами.

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Индонезия Фото: istockphoto.com

Шри-Ланка

Шри-Ланка — отличное место для тех, кто только начал учиться сёрфингу: здесь работает много школ, в том числе российских. Дно песчаное, а волны дружелюбны для новичков. Есть места для снорклинга, дайвинга и парусного спорта. А если вы не поклонник воды, можно посетить национальные парки, где можно увидеть леопардов и слонов в их естественной среде обитания.

Шри-Ланка Фото: istockphoto.com

Египет

Он знаменит Красным морем с богатым подводным миром. Но ещё Египет — одно из лучших в мире мест для кайтсёрфинга, куда съезжаются спортсмены и любители со всего мира. Условия по ветру здесь хороши почти круглый год, но пик сезона — весна и лето. Самые знаменитые кайт-споты находятся в Дахабе, Шарм-эль-Шейхе и около Хургады.

Египет, Хургада Фото: istockphoto.com

Греция

С мая по октябрь в Грецию съезжаются любители яхтинга. Причина такой популярности — более 1400 островов, на которых расположена значительная часть страны. Это открывает возможности для потрясающих маршрутов, во время которых вы сможете почувствовать себя Одиссеем.

Греция Фото: istockphoto.com

Готовьте чемоданы и не забудьте купальник и солнцезащитный крем, без них не обойтись! Выбрав одно из этих направлений, вы запомните поездку надолго: солнце, море, пляж и только положительные эмоции.

Если вы уже перепробовали все виды спорта из этого списка, предлагаем испытать ещё один – сэндбординг. О том, где можно покататься на доске по песчаным дюнам, читайте по ссылке