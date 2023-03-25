3 полезных упражнения для здоровой спины, которые улучшат ваше самочувствие и внешний вид

Ирина Африканова тренер умного фитнеса, специалист по осанке, КМС по художественной гимнастике Работа с осанкой сейчас стала популярным трендом, и не зря. Ровный позвоночник действительно помогает сохранить здоровье суставов и внутренних органов, а также отвечает за ваш внешний вид: уходит «второй» подбородок, расправляются плечи и появляется плоский живот. Сегодня я подготовила три упражнения, которые помогут вам дышать полной грудью прямо сейчас.

Тренировка не займёт много времени — около 10 минут, однако пользу вы ощутите сразу. Постарайтесь выполнять её ежедневно, например, в качестве зарядки.

Многие думают, что осанка — это прямая спина, но при попытке вытянуться вверх она начинает болеть и уставать ещё больше. Первое упражнение научит вас правильно выпрямляться с пользой для спины и укрепит мышцы, поддерживающие позвоночник.

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Сутулость — ещё одна проблема, с которой сталкиваются сотни людей. Однако переучиться самостоятельно бывает сложно, потому что мозг воспринимает привычное положение как комфортное и безопасное. При этом вред от скрюченного положения тела очевиден. Во втором упражнении поработаем с мобильностью грудного отдела, это поможет уменьшить сутулость.

Третье движение борется с частой проблемой современности — выдвинутая вперёд голова. Из-за большого количества времени, которое мы проводим за компьютером или смартфоном, наша шея медленно, но верно меняет форму. Упражнение поможет восстановить правильное положение головы.

Выполняйте эту тренировку регулярно, и ваша осанка станет существенно лучше, а спина — здоровее. Подробную инструкцию по выполнению комплекса ищите в нашем новом видео.

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