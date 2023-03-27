Если уверены, что это не про вас, ниже будут приведены самые распространённые массовые заблуждения. Можно себя проверить.

Как мозг заставляет нас помнить то, чего не было: эффект Манделы с примерами

Был ли у старушки Шапокляк из известного мультфильма зонтик? Продавала ли Екатерина II Аляску? Многие ответят на данные вопросы положительно, даже не задумываясь. Тем временем героиня «Чебурашки» данным аксессуаром не обладала, а императрица не совершала подобных сделок.

Память может с лёгкостью подкидывать нам ответы, которые на самом деле не имеют подтверждений. Если покопаться в голове, там найдётся с десяток «очевидных» фактов (из истории, науки, кино и др.), являющихся ложными. Имея под рукой интернет, перепроверить их несложно, но у нас даже мысли такой не возникает. Ложная информация без колебаний подаётся как истина. Это и есть проявления эффекта Манделы. О чём речь?

Нельсон Мандела Фото: istockphoto.com

Исследования и выводы

С чего всё началось?

Толчком для исследования ложных воспоминаний стала смерть южноафриканского лидера Нельсона Манделы (2013 год). После случившегося вышла публикация американской писательницы и исследовательницы паранормальных явлений Фионы Брум. Она заявила, что была шокирована известием. Фионе казалось, будто борец за гражданские права погиб несколько десятилетий назад во время тюремного заключения. Тысячи людей под постом подтвердили, что думали так же…

Фиона даже попыталась объяснить ложный эффект коллективной памяти конспирологическими теориями о перемещении сознания в другую реальность. Однако мировое научное сообщество не удовлетворили подобные объяснения. Явлению дали название — эффект Манделы и начали проводить исследования.

Показательный эксперимент

Чтобы удостовериться в наличии эффекта, был проведён эксперимент. Испытуемым предложили три версии логотипов, иконок и рисунков, знакомых с детства. Например, изображение банкира из игры «Монополия». Один вариант был правильным, два других — искажёнными. Всего демонстрировалось 40 символов.

Фото: istockphoto.com

Результат удивил всех: только в 33% случаев был назван правильный ответ. Остальные испытуемые выбирали неверные изображения. При этом каждый, кто давал ответ, был убеждён в точности своего выбора. Учёные признали, что эффект Манделы существует и представляет собой частую коллективную ошибку памяти.

Как и почему это происходит?

Зависимость от чужого мнения

Назвать точные причины явления исследователи затруднились. Вариации изображений, использованных в эксперименте, могли производить разный эффект. Одни испытуемые опирались на детские воспоминания, другие — на опыт работы с предыдущими картинками. Чёткой тенденции проследить не удалось. Работы в этом направлении продолжаются.

Психологи сошлись в одном — сильное влияние на ложные воспоминания оказывают социальные группы, в которых находится человек. Мнение окружения важнее субъективных знаний о предмете.

Почему мы так зависим от чужого мнения и как это преодолеть? Советы психолога ищите по ссылке.

Фото: istockphoto.com

Связь с работой мозга

Чтобы объяснить причины эффекта Манделы на физиологическом уровне, нужно углубиться в механизмы функционирования памяти. Для наглядности возьмём рабочий компьютер и хранящиеся в нём файлы.

Новые знания складываются в отдельные папки и помещаются в архив. Как правило, человек использует лишь часть из них. Остальные файлы продолжают лежать нетронутыми в течение длительного времени.

Когда мозгу поступает задача достать из архива определённые воспоминания, нейроны создают новые связи. В результате файл из недр памяти всплывает в искажённом, перезаписанном виде. Достоверность информации может быть утеряна, а в голове возникнут новые ассоциации.

Фото: istockphoto.com

И вот тут стоит вернуться к выводу о нашей зависимости от мнения социальных групп. Именно воздействие масс (порой ложное) может формировать искажение в файлах памяти. Так считают психологи.

А что ещё?

Мы попросили психолога Станислава Самбурского поделиться своим мнением о причинах эффекта Манделы и разобрать типичные его проявления.

Станислав Самбурский бизнес-, клинический психолог Мы живём в век процветания цифровых технологий и практически не покидаем соцсети. Стоит разблокировать смартфон, как люди тут же ныряют в новостные ленты и статьи, часть из которых имеют сомнительное происхождение. Пользователи впитывают увиденное, выхватывают обрывки фраз. В головах кипит варево из фактов и дезинформации. При этом немногие проверяют достоверность полученных знаний, что приводит к искажению реальности.



Далее человек передаёт неверную информацию по цепочке. Создаётся эффект испорченного телефона — недостоверные факты обрастают, прессуются и прочно оседают в головах.

Фото: istockphoto.com

Искажение фактов происходит не только под влиянием СМИ и других медиапространств. Часто причина — в когнитивных способностях человека, его иррациональном мышлении и нежелании познавать, углубляться в вопрос, делать самостоятельные выводы.

Желание придать яркости новостям и выделиться на фоне остальных также создаёт эффект Манделы.

Люди склонны драматизировать, преувеличивать и откровенно перевирать, чтобы история была максимально запоминающейся. В итоге вереница лжи тянется по всему миру и передаётся из уст в уста.

Добавим сюда банальное самовнушение и манипулирование сознанием… В общем, удивляться тому, что человек верит в непроверенную ерунду, не приходится.

Почему мы обманываем по мелочам? ЗДЕСЬ вы можете найти список причин, где каждая говорит об определённых проблемах психики.

Примеры эффекта Манделы

Есть факты, на которых спотыкаются очень многие. Они являются прямыми доказательствами эффекта Манделы. Приведём четыре популярных заблуждения.

Борис Ельцин Фото: Ian Walton/Getty Images

1. Слова Бориса Ельцина

Помните фразу президента, ставшую мемом? Наверняка прямо сейчас в голове прозвучало: «Я устал, я ухожу». А теперь, внимание: Борис Ельцин этого не говорил. Если покопаться в источниках, можно найти другое предложение, сказанное президентом: «Я ухожу. Я сделал всё, что мог». Но в памяти многих закреплена именно первая версия, которая на деле никогда не звучала.

2. Авария принцессы Дианы

Если покопаться в памяти, то многие представят картинку с места трагедии. В сознании некоторых даже всплывёт видеоряд, где машина на большой скорости врезается в бетонные ограждения парижского тоннеля. Внимание, это была лишь инсценировка аварии, в которой погибла Диана Спенсер. Ролик крутили по телевизору настолько часто, что многие до сих пор принимают его за реальную видеофиксацию трагедии.

Диана Спенсер Фото: Patrick Riviere/Getty Images

3. Детские ботинки и пари Хемингуэя

«Продаются детские ботинки, неношеные» — это тот самый короткий и одновременно трогательный рассказ, который по легенде в 1920-е годы написал Эрнест Хемингуэй. Легенда гласит, что сделал он это на спор, чтобы доказать коллегам своё мастерство.

Задача заключалась в том, чтобы создать максимально лаконичное произведение, пробирающее до слёз. Получилось. Только не факт, что у Хемингуэя. Исследователи литературы и критики не нашли прямых доказательств авторства.

Эрнест Хемингуэй Фото: Central Press/Getty Images

Возможно, строчку написал другой писатель, личность которого не установлена. Или подобные грустные объявления действительно печатались в газетах, но в сознании масс сохранилось авторство Хемингуэя.

Подобных примеров присвоения фраз и даже целых произведений известным авторам – великое множество.

4. Шорты Микки Мауса

Образ любимого мультипликационного героя сразу всплывает в сознании, когда о нём заходит речь. Мы можем с точностью описать цветовую гамму и одежду, не усомнившись в деталях. Интересно, что многие уверены — Микки носит шорты на подтяжках. На деле это не так. Герой носит шорты с пуговицами. Более нет никаких конструктивных деталей.

Микки Маус Фото: kinopoisk

На первый взгляд ложные факты и вера в них — это не особенно опасно. Разве страшно напутать с гардеробными предпочтениями Микки или неточно воспроизвести прощальную фразу Бориса Ельцина? Нет. Однако не всё так просто.

Во-первых, история становится менее безобидной, если факты связаны с наукой, здоровьем и прочими важными областями. Во-вторых, самое опасное здесь — привычка брать факты на веру, не подключая критическое мышление.

Как противостоять эффекту Манделы?

Итак, самыми эффективными способами предотвратить распространение ложных коллективных воспоминаний являются: работа над осознанностью и развитие критического мышления.

В наш век, когда информации много и никто не гарантирует её достоверность, лениться нельзя. Нужно проводить самостоятельный поиск фактов и перепроверять их. Только так можно защитить свой разум от чужих выдумок.

Фото: istockphoto.com

3 способа развить критическое мышление

Задавайте уточняющие вопросы по поводу любого полученного факта. Подвергайте сомнению все услышанные фразы и догмы. Формулируйте уточняющие вопросы, углубляясь в тему. Этот навык сначала будет даваться с трудом, но постепенно его можно натренировать. Находите доказательства, подтверждающие или оспаривающие полученные факты. Читайте научные статьи, энциклопедии, обращайтесь к специалистам. Собирайте и анализируйте полученную информацию. Расширяйте кругозор. Чтобы понимать, где факт ложный, а где обоснованный и доказанный, необходимо иметь запас собственных знаний. Чем он больше, тем труднее обмануться.

Разобравшись с вопросом действия эффекта Манделы, человек получает возможность мыслить критически и становится творцом своей жизни. Умение анализировать информацию — важный навык. Он пригодится во всех сферах.

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