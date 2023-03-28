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Стойка на подбородке и ладонях: техника выполнения, польза и вред – личная история и мнение инструктора по йоге

«Освоила стойку на подбородке, преодолевая страх». Личная история и мнение тренера по йоге
Валерия Молокова Виктор Обморнов
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Как я освоила стойку на подбородке: личная история
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Героиня этой статьи доказала, что для нашего тела нет ничего невозможного.

Некоторые позы из йоги могут по-настоящему удивить, и иногда кажется, что они за гранью возможностей нашего тела. Например, стойки на руках или на голове. Наша сегодняшняя история о девушке, которая не побоялась и доказала, что человек способен на многое, главное – верить в себя.

<a href="https://www.championat.com/authors/5283/1.html">Валерия Молокова</a>
Валерия Молокова
инструктор по хатха-йоге

Стойка на подбородке – это асана, которая поможет улучшить ваши силу и равновесие. Выполнять её без подготовки противопоказано, так как эта поза довольно травмоопасна, есть риск повредить шею и позвоночник. Поэтому на начальном этапе следует готовиться под присмотром опытного инструктора

О том, как безболезненно освоить позу лотоса, рассказали по ссылке.

Начало моей подготовки

Мария Сохач
Мария Сохач
спортсменка, которая научилась делать стойку на подбородке

Ганда бхерундасана – поза грозной птицы – для меня была довольно сложной к освоению именно психологически, так как в детстве я получила травму шеи. И хотя она давно прошла, страх долгое время не позволял комфортно выполнять перевёрнутые асаны.

Я начала учиться делать стойку только спустя несколько лет практики, когда уже получила базу и тело было готово к более продвинутым упражнениям. Для таких инверсий нужны сила рук и гибкость спины, чтобы избежать лишнего излома в шее или пояснице.

Освоение непосредственно стойки на подбородке заняло около месяца. В течение нескольких недель я практиковалась с опорой на стену, потом без стены, но с поддержкой учителя, и, наконец, попробовала самостоятельно.

Валерия Молокова: Чтобы сделать стойку на подбородке, начните с «собаки мордой вниз». Затем постепенно перемещайте своё тело, пока вес не будет поддерживаться руками. При первом выполнении стойки используйте пеноблоки для поддержки, создавая упор под плечи. В течение нескольких месяцев не убирайте блоки, пока не будете готовы. Это может занять и больше времени, у всех получается по-разному. Не пытайтесь выполнять стойку, пока не почувствуете полную готовность.

Фото: istockphoto.com

Чего я достигла на данный момент?

Сейчас я уверенно вхожу в стойку, но пока это более упрощённый вариант, поэтому есть куда стремиться. В практиках теперь делаю акцент на развитие гибкости спины, чтобы без рисков перейти к более усложнённым вариантам.

Что касается желания опустить руки, со временем я научилась слышать своё тело и принимать его возможности и лимиты. Поэтому как таковых негативных чувств, когда что-то не получается, нет. Но так было не всегда.

Я помню свои ощущения в начале занятий, когда какие-то асаны получались не так качественно, как у других: чувство разочарования и даже какого-то раздражения. Но это приводило только к тому, что я игнорировала дискомфорт или боль в теле, и как результат – растяжения и микротравмы. Сейчас всё-таки это более осознанный подход, в первую очередь с заботой о себе.

Личную историю девушки, которая целый месяц ела один раз в день, читайте в нашем материале.

Стойка на подбородке категорически противопоказана при:

  • травмах спины или шеи;
  • высоком кровяном давлении;
  • шейном спондилите;
  • язвах, грыжах или кишечных расстройствах.

Эмоции после первой успешной стойки

Я чувствовала невероятную поддержку со стороны моего учителя, именно он помог мне преодолеть свои страхи. И когда в первый раз сделала баланс на подбородке, это было важным достижением. Я ощутила восторг и гордость за себя, так как всегда думала, что инверсии — это только для «продвинутых йогов», поэтому было приятно осознать, что я способна на большее, чем могла себе представить.

Фото: Из личного архива Марии Сохач

В целом опыт преодоления страха был очень вдохновляющим и мотивирующим. Это только показало, что я могу достичь своих целей и выйти за пределы возможностей как на коврике для йоги, так и в жизни в целом.

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