Парень легко сбежал вниз по вертикальной лестнице в горах. И ни разу не оступился!
Кажется, для него это – обычное дело! В отличие от тех, кто находится внизу…
@sahyadricha_laxman
@sahyadricha_laxman
Парень легко сбежал вниз по вертикальной лестнице в горах. И ни разу не оступился!
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