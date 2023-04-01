Сделано в СССР: 10 советских товаров, которые пользовались большим спросом за границей

Советский Союз с 1970 по 1980 год лидировал по производству нефти, стали, чугуна, кирпича, фосфорных удобрений и др. При этом каждый год отмечался значительный прирост. В 1950 году экспорт был равен 1 миллиарду 615 миллионам рублей. А в 1986 году он уже достигал 68 миллиардов 347 миллионов рублей.

В своё время по показателю ВВП СССР был на втором месте в мире. Опережали только США.

Доходы государства от экспорта составляли 1/5 годового бюджета. Вывозили в огромных количествах и дефицитные товары. По данным экспертов, из государства в 1990 году экспортировали до трети произведённых товаров: от ткани до мыла.

Советские весы Фото: istockphoto.com

До сих пор старшее поколение с теплом вспоминает о некоторых вещах. Почему? Ответ прост – качество. Мы предлагаем вашему вниманию наш список самой популярной советской продукции, которая имела спрос за рубежом.

1. Автомобили

Удивительно, но когда-то отечественный транспорт был популярен на Западе. Конечно, наш автопром уступал американскому, немецкому и японскому, но всё же… В 1989 году общий объём машин, оборудования и транспортных средств принёс в казну СССР 11,30 миллиарда рублей.

В Финляндии насчитывалось 10 тысяч машин советского производства. Что же это было? «ВАЗы» и «Уралы». В капиталистических странах также пользовались популярностью «МАЗ», «ЗиЛ», «КрАЗ», «ГАЗ», «АЗЛК». В ходу был и грузовик «КАМАЗ».

«Москвич-412» Ижевского автомобильного завода Фото: istockphoto.com

«КрАЗ», помимо военных нужд, имел спрос в народном хозяйстве. Этот самосвал использовался для строительства тоннеля под Ла-Маншем в Великобритании.

Из легковых чаще всего покупали внедорожник малого класса «Ниву». Она была произведена в 1977 году. «Москвич-412» приобретали французы и британцы. В Бельгии и вовсе эту модель собирали по лицензии.

На экспорт шли тракторы, автобусы, вертолёты и танки. Ещё отправляли в Европу торговые суда. Речь о катерах и сухогрузах.

Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка. Хотите узнать историю создания олимпийского мишки? Подробно рассказываем её по ссылке.

2. Рыба и икра

СССР был на втором месте в мире по улову рыбы: осётр, стерлядь, пелядь и лосось. Также популярностью пользовались шпроты из Прибалтики. Хорошо продавалась красная и чёрная икра.

Фото: istockphoto.com

После бойкота московских Олимпийских игр резко сократился спрос. За 1980 год в США ввезли лишь 22 054 тонны рыбы и 245 килограммов чёрной икры. В ГДР было ввезено 73 тысячи банок лосося и 60 тысяч банок краба.

В своё время даже актёр Чарли Чаплин вместо денежного гонорара получал чёрную икру из СССР!

3. Часы

После войны был налажен выпуск часов. Их сразу же начали экспортировать. Число экземпляров доходило до 20 миллионов. Качество не уступало швейцарскому, а вот цена была значительно дешевле.

Советский бренд – часы «Победа», украшенные 15 рубиновыми камнями, – покорили многих своим утончённым дизайном. Распространёнными моделями также считались «Командирские», «Полёт» и «Слава». Вот только за границу они поступали с другими названиями. Их производили сразу на 13 часовых заводах.

Советские золотые часы Фото: istockphoto.com

«Полёт» был удостоен золотого приза по качеству в Мадриде. За 10 лет в капиталистические страны доставили около 220 миллионов часов. Уже в конце 1980-х годов производство советских часов сравнялось по объёму со швейцарскими. Их экспортировали в 70 государств мира.

4. Фотоаппарат

Первые фотоаппараты стали производить ещё в 20-х годах прошлого столетия. В послевоенный период ассортимент расширился. Завод «Ростеха» в Красногорске начал выпускать качественные «зеркалки». Здесь изготавливали «Зенит». Серии «Е» не было равных во всём мире. Они имели широкое распространение среди иностранных фотографов того времени. Есть известный кадр, где молодой Майкл Джексон запечатлён с «Зенитом». Также спрос был и на «ФЭД».

Фотоаппарат «Зенит» серии «Е» Фото: istockphoto.com

Американский журнал Popular Photography даже писал: «В фотографической области советские конструкторы проявили не меньше смелости и оригинальности, чем в области межконтинентальных баллистических ракет».

Аппараты поставляли в 80 стран мира. Если в 1960 году изготавливали лишь 76 тысяч экземпляров, то уже через 10 лет начали выпускать 621 тысячу в год. В 1980 году – практически четыре миллиона. 1/4 от общего объёма экспортировалась. Правда, из-за количества снизилось качество. Это касалось сборки. К тому же модельный ряд был весьма устаревший. Вскоре и вовсе прекратилось производство.

Фотоаппарат «Зенит» Фото: istockphoto.com

5. Радиоприёмник

Больше всего их производили на Рижском радиозаводе. Также выделялся «Микро», который делали в Зеленограде. Он имел габариты 43×30×20 мм. Его преимущество – ширина частот. Выставлялся на тематической выставке в США.

В период с 1970 по 1980 год экспорт вырос в 100 раз. Изначально отправляли 12,8 тысячи штук. После количество доросло до 1,2 миллиона экземпляров.

ВЭФ-202, производство Рижского электротехнического завода ВЭФ Фото: istockphoto.com

6. Напиток «Байкал»

Советский Союз когда-то экспортировал аналог американских напитков Coca-cola и Pepsi! Он назывался «Байкал». Разумеется, напиток и сейчас есть в продаже. Газировка настолько понравилась американцам, что они даже хотели выкупить права на советский бренд. Однако этого не произошло. Рецепт предпочли держать в тайне. Также на экспорт шли «Тархун» и «Боржоми» из Грузии.

Рассказываем, благодаря чему женщины худели 100 лет назад, ЗДЕСЬ

«Красный Октябрь» Фото: istockphoto.com

7. Шоколад

Швейцарскому шоколаду мог составить конкуренцию только советский. Почему? Дело в качестве. Ведь он отвечал всем требованиям ГОСТа. Необходимые пропорции какао и какао-масла делали его плотным и в меру горьким.

Именно натуральность советского продукта подкупала европейцев. Особенность шоколада того времени – «зернистость», большой размер плитки и цена. Европейский был дороже и в меньшей расфасовке.

Иностранные дипломаты в качестве подарка всегда увозили с собой шоколад и конфеты, которые ценили за натуральную начинку. Любимые марки: «Красный Октябрь», фабрика «Бабаевская» и «Рот-Фронт». Пользовались успехом и другие: «Гвардейский», «Спартак» и «Золотой ярлык».

Мёд Фото: istockphoto.com

8. Мёд

Главными его потребителями являлись жители ближайших стран и Восточной Европы. В социалистическом государстве он считался дорогим лакомством, а за границей – практически бесценным. За него готовы были отдать последние деньги. В 1980 году в СССР на экспорт уходило в ГДР 209 тонн, в Венгрию — 801 тонна.

9. Мыло

Многих это факт может удивить, но так оно и было! Среди обеспеченных людей Запада спрос имело туалетное мыло из СССР. Его любили за натуральность и ненавязчивый аромат. Также ему не было равных по качеству и цене. В 1980 году данный товар продали на более чем два миллиона рублей. Мыло в СССР изготавливали из щелочи с добавлением растительных или животных жиров. Речь о бычьем, свином и лошадином сале. Виды туалетного мыла: «Нейтральное», «Экстра», «Детское» и «Ординарное».

Кружево Фото: istockphoto.com

10. Хлопок

Хлопчатобумажные ткани с «бабушкиным» узором на удивление пользовались спросом не только у советских женщин, но и у европейских модниц — в Англии и Франции. Почему? Ткань была натуральной. Это считалось престижным.

Ежегодно Советский Союз экспортировал около 160 миллионов метров хлопчатобумажной ткани. Больше всего отправлялось в Данию, Западный Берлин, Голландию, Италию и Норвегию.

Чтобы узнать, как изменилась спортивная одежда за 100 лет, переходите по ссылке