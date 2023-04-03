Как сегодня выглядят легендарные кинокачки из 90-х: 15 фото тогда и сейчас

Даже не верится, но прошло уже более 30 лет с тех пор, как на экраны вышли культовые фильмы с участием этих звёзд. Непрофессиональные актёры с накачанными бицепсами не только смогли затмить по популярности легенд кино, но и стать примерами для миллионов мальчишек по всему миру.

Как сегодня выглядят и чем занимаются те, на кого в 90-е все любовались и равнялись? Внимание, спойлеры: они по-прежнему могут быть примерами для подражания.

Сильвестр Сталлоне и Лоренс Тьюро Фото: Ron Galella/Getty Images

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С кого же мы начнём? Да. Разумеется, первый на очереди — знаменитый «Терминатор». На самом деле, у Арнольда Шварценеггера можно учиться не только бодибилдингу, перенимая конкретные упражнения и технику. Стойкость, сила воли, самоирония — опции, которые пригодятся не меньше (а скорее — больше), чем огромные бицепсы.

Арнольд Шварценеггер

Культурист, предприниматель, 38-й губернатор Калифорнии, актёр, продюсер, шоумен, бакалавр по экономике. Список должностей, титулов этого спортсмена длинный. Карьере действительно можно позавидовать. Самый знаменитый человек мира летом отметит своё 76-летие. Но это не мешает ему до сих пор вести активный образ жизни.

Тогда Фото: личный архив Арнольда Шварценеггера

Сейчас Фото: личный архив Арнольда Шварценеггера

Судьба целеустремлённого Арни по праву чудесна и захватывает. В 20-летнем возрасте Шварценеггер участвовал в престижном конкурсе «Мистер Олимпия» и покорил публику своими данными. Члены жюри безоговорочно отдали титул именно ему. После были победы в конкурсах «Мистер Вселенная».

Фото: личный архив Арнольда Шварценеггера

И в начале 70-х в его жизнь ворвалось кино. За первый в своей жизни фильм «Оставайся голодным» Шварценеггер даже получил «Золотой глобус». А потом всё завертелось, закрутилось, и Арнольд покинул большой спорт. Бывший атлет и бодибилдер стал медийной персоной. Однако, несмотря на официальный уход из профессионального спорта, физическая активность остаётся частью его жизни.

Сейчас Арнольд Шварценеггер продолжает тягать железо и каждый день занимается спортом. Он следит за питанием, водным режимом и даже практикует веганство. Работы в кинематографе уже не так много, но предложения всё равно поступают.

Дольф Лундгрен

Широкой публике актёр известен благодаря боевикам «Рокки-4», «Универсальный солдат», «Каратель», «Дерево Джошуа». Хоть образы, которые воплощал Лундгрен, были отрицательными, он сумел снискать славу и любовь зрителей. Как говорится, талант пробьёт себе дорогу в любых условиях. Театром кумир 90-х увлекался ещё в детстве, как и спортом.

Тогда Фото: Paul Harris/Getty Images

Сейчас Фото: личный архив Дольфа Лунгрена

В своих воспоминаниях актёр описывает, что сложные семейные отношения побудили его начать ходить в тренажёрные залы и изучать боевые искусства. Так он пытался доказать себе и отцу свою состоятельность и независимость. Он пробовал себя в дзюдо, карате, но остановился на кёкусинкай, где смог добиться высоких результатов.

Фото: личный архив Дольфа Лунгрена

Атлетическое телосложение и упорный труд привели его в Нью-Йорк, где началась блестящая карьера в кино. Для ролей он очень много тренировался, увлёкся бодибилдингом и боксом. Приходили предложения из модельного бизнеса.

Фото: личный архив Дольфа Лунгрена

Бывали в жизни актёра и времена творческого простоя. В начале 2000-х Дольф Лунгрен находился в тени, но в последнее время вновь стал появляться на публике. Он выступает с заявлениями против насилия, снимается в кино, активно ведёт социальные сети и продолжает тренироваться. 65-летний культурист остаётся в хорошей форме и даже выбрал на роль спутницы жизни молодую красотку.

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Жан-Клод Ван Дамм

Ван Дамм начал свой путь к известности с побед на громких соревнованиях по бодибилдингу в Бельгии, где сумел завоевать титул «Мистер Бельгия». После его увлекли единоборства. В 1979 году он стал чемпионом Европы по карате и кикбоксингу.

Тогда Фото: Patrick AVENTURIER/Getty Images

Сейчас Фото: личный архив Жан-Клода Ван Дамма

За свою карьеру бойца он провёл 55 боёв, в которых становился победителем 53 раза. Успешный опыт единоборств помог раскрыться таланту Ван Дамма и стать суперзвездой, кумиром миллионов. Актёр пробовал себя и в режиссуре. Он выпустил два фильма-боевика, в которых сыграл главные роли.

Тогда (знаменитый шпагат Ван Дамма) Фото: Ron Galella/Getty Images

62-летний актёр и любимец публики продолжает оставаться в форме и может похвастаться знаменитой растяжкой. Подтянутый, с кубиками на животе, он также снимается в фильмах и покоряет своим фирменным взглядом обольстителя.

Лоренс Тьюро

Актёр и рестлер известен широкой публике по культовому фильму «Рокки-3» и роли в телесериале «Команда А». Лоренс дважды удостаивался звания человека, оказавшего влияние на историю Америки, согласно опросам канала Би-би-си. Своего любимца телезрители ласково называют Мистер Ти.

Тогда Фото: Eric Robert/Getty Images

Сейчас (фото 2018 года) Фото: Larry French/Getty Images

Путь к славе у Лоренса был тернист и непрост. Выросший в неблагополучном районе Чикаго, он увлёкся единоборствами, чтобы защитить себя. После были служба в армии и работа вышибалой в клубах. В 1980 году карьера резко и головокружительно пошла вверх. произошло это после судьбоносной встречи с Сильвестром Сталлоне, который предложил Лоренсу сняться в известном боевике «Рокки-3».

70-летний Мистер Ти уже не снимается в кино. Его вообще сложно увидеть на публике. Соцсети он не ведёт. По крайней мере, не делает это так активно, как многие коллеги. Известно, что Лоренс придерживается здорового образа жизни и продолжает тренироваться. Не имеет вредных привычек и участвует в благотворительности.

Сильвестр Сталлоне

Американский актёр не является профессиональным спортсменом. Он не завоёвывал титулов на мировых соревнованиях. Сталлоне с подросткового возраста грезил театром и играл в школьных постановках, что и определило его дальнейшую судьбу. Однако спорт также всегда был неотъемлемой частью его жизни. Сильвестр с детства тренировался, а в колледже даже подрабатывал тренером.

Тогда Фото: TriStar/Getty Images

Сейчас Фото: личный архив Сильвестра Сталлоне

Любовь к боксу легла в основу легендарного фильма «Рокки», к которому Сталлоне написал сценарий. Там же, как всем известно, он снялся в главной роли. За талант, харизму и искренность актёр был удостоен всевозможных мировых кинематографических наград.

До сих пор Сильвестр Сталлоне остаётся эталоном стильного, харизматичного, уверенного человека, способного зажигать и вдохновлять других. Он снимает и продюсирует фильмы. Последняя его работа «Неудержимые» успешно прошла в прокате. 76-летний кумир тренируется каждый день и соблюдает диету.

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