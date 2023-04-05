Они не дадут вам похудеть: 9 психологических установок, из-за которых растёт вес

Когда есть цель – похудеть, в первую очередь человек начинает с диеты и спорта. Вместо любимых сладостей – скудное питание. Вместо лежания на диване – изнурительные тренировки. В какой-то момент происходит срыв. Страдания от лишних килограммов кажутся легче нового образа жизни. Как итог – возвращение к привычному поведению.

Голодание и активный спорт – устаревший подход. К тому же они указывают на наличие аутоагрессии. Лишний вес всегда говорит о дисбалансе в душе. Если человек в гармонии с собой, то он не употребляет еду во вред себе. И зачастую проблемы кроются в раннем детстве. Психологи утверждают: если их убрать, то полнота уйдёт.

Екатерина Тур врач, психосоматолог, эксперт по психосоматике лишнего веса Есть ряд установок, которые влияют на набор лишнего веса. Они могут быть осознаваемые и неосознаваемые. Начать стоит с истоков. Важно понять, в какой момент зародилась пищевая зависимость. Она и является причиной переедания. Необходимо смотреть на ситуацию глобально.

Осознаваемые установки

1. На тарелке ничего нельзя оставлять

Культ еды в семейном кругу – частая причина переедания в будущем. В первую очередь нужно обратить внимание на ближайших родственников. Речь о бабушках, которые пережили голод во время Великой Отечественной войны, и родителях, живших в период дефицита. Зачастую они прививают ребёнку слишком серьёзное отношение к еде. Заставляют его съедать всё до последней крошки.

Фото: istockphoto.com

«Тарелка всегда должна быть чистой» – так формулируется установка. Бывают и случаи, когда заставляют есть не слишком свежие продукты. В частности, чёрствый хлеб. Если ты выбросишь его, а не пустишь на сухари или не покормишь птиц, значит, ты не уважаешь такую святую вещь, как хлеб.

Как избавиться от данной установки? Понять, что мы живём в эпоху изобилия продуктов. Они не закончатся. Важно разрешить себе недоедать. Уж тем более не «зачищать» тарелку, если вы уже утолили физиологический голод. За один день изменить убеждение не получится. На формирование новой привычки мозгу потребуется время. Сколько? Минимум месяц. Важно не сдаваться.

2. Если поесть, станет легче

Кого не успокаивали в детстве посредством сладкого и десертов? Многих. Так сформировалось представление, что пища – наилучший вариант для избавления от «плохих» эмоций.

Фото: istockphoto.com

Вырастая, человек начинает неправильно переживать стрессовые ситуации. У него появляется установка, что любые негативные эмоции – это плохо. А также, что их никак нельзя проявлять и проживать. Это способствует тому, что все неприятные чувства пресекаются посредством приёма пищи.

Увы, в данном случае потребуется длительная работа с психологом или психосоматологом. Продолжительность будет зависеть от «стажа» зависимости.

ЗДЕСЬ можно почитать о главной причине набора веса. Не проработав её, прийти к нормальному весу и навсегда закрепить результат вряд ли удастся. Так считает наш эксперт.

3. Еда — обязательное условие общения

Данное убеждение также навязано социумом. Многим внушают, что еда связана с общением, отдыхом, выражением любви и уважением. Например, человек приходит в гости к близким. Что первым делом ему предлагают? Сесть за стол и хорошенько пообедать. В нашей культуре вообще популярны чаепития под разговор.

Фото: istockphoto.com

Даже если человек не испытывает физиологического голода, он всё равно принимает приглашение. Почему? Чтобы не обидеть людей и выразить им своё уважение. Безусловно, гостеприимство у нас в крови. Но нельзя это делать во вред собственному здоровью.

Как быть? Например, устроить встречу на нейтральной территории. Это может быть парк. Место подходит для прогулок и бесед.

4. Мужчины любят стройных

Такие мысли бывают, когда женщина чувствует, что партнёр к ней охладел. В первую очередь она видит причину в избыточной массе тела. Как итог – активная борьба с лишним весом. А значит, диета, изнурительные тренировки и срыв. И так по кругу. Только после каждого забега набранных килограммов становится гораздо больше. Вообще, неправильно связывать внешний вид и отношение к себе окружающих.

Фото: istockphoto.com

Что делать? В этом случае необходимо осознать, для кого предназначены все эти истязания собственного тела. Важно понять, что любят не за плоский живот и стройные ноги. Затем обратиться к квалифицированному диетологу. Он сформирует сбалансированный рацион питания и умерит физическую нагрузку. Снижение веса должно быть грамотным, а не во вред собственному здоровью. Стройное тело здесь будет бонусом.

Этого мы часто не осознаём…

5. Лишний вес — защита от мужчин

Причина формирования данной установки – насильственные действия, совершённые по отношению к женщине. Как итог – в бессознательном формируется убеждение, что быть стройной и женственной опасно. Лишний вес выступает в качестве защитного щита. Происходит накапливание жировых отложений.

Появляется неосознанное желание всегда быть толстой и непривлекательной. «Никто больше не подойдёт, не заметит, не тронет. А значит, не сделает больно», – так строится логика.

Фото: istockphoto.com

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Похожая логика может работать и при другой травме. Например, если женщине изменил мужчина, то она перестаёт кому-либо доверять. Боится снова быть отвергнутой. Это способствует набору лишнего веса. Цель – защитить хозяйку от потенциальных поклонников и возможных переживаний.

Здесь может накладываться и обида, которую женщина пытается заесть. На это негативное чувство расходуется очень много энергии. А значит, нужно обязательно что-то кушать, чтобы утолить эмоции.

6. Если я больше, меня замечают/уважают/боятся

Существует такая логика: «Чем больше пространства я занимаю, тем сильнее меня уважают другие». Разумеется, это не так, но в подсознании многих людей такая взаимосвязь работает.

Фото: istockphoto.com

Проблема идёт из детства. Здесь есть несколько причин. Это свойственно тем детям, которых родители воспитывали под гиперопекой. Чаще всего это делали матери или бабушки.

Также ребёнок может есть гораздо больше для того, чтобы на него обратили внимание. Например, если родители постоянно на работе. Или из-за конкуренции с братьями и сёстрами. Когда он вырастает, у него остаётся привычка привлекать к себе внимание. Как итог – набор лишнего веса.

7. Вес — это стена, которая защитит

Если человек чувствует враждебность и агрессию от окружающего мира, он хочет спрятаться в своём «домике», ведь здесь его никто не найдёт. Когда не хватает внутренних психологических ресурсов, включаются защитные механизмы. Лишний вес – один из них. Человек «надевает» броню из жировых отложений, чтобы не чувствовать боль.

Если смотреть глубже, то здесь «руководят» высокая тревожность, недоверие ко всему окружающему и неприятие себя. В большинстве случаев мир – это прообраз матери. Скорее всего, рядом с ней было небезопасно или же она имела повышенную тревожность. В результате её страхи передались и ребёнку.

Фото: istockphoto.com

8. Лишний вес — способ не выделяться

Кому свойственно избегать добрых и хороших слов в свой адрес? Перехваленным и недохваленным в детстве людям. Это может относиться к поведению, чертам характера и внешности.

Перехваленные имеют установку, что красота – единственное их отличие от остальных. Недохваленные не верят комплиментам. Они привыкли считать себя некрасивыми. Им это внушили с самого раннего детства. Когда такие дети вырастают, они просто не могут выдерживать похвалу. Им проще без неё. Выход – стать несовершенным.

Если в семье было более одного ребёнка, то им внушается «не выделяйся среди братьев или сестёр». Тогда не будет ревности. Все эти причины служат появлению лишнего веса.

Фото: istockphoto.com

9. Еда может заменить общение

Учёные давно доказали, что есть связь между социальной активностью человека и его телосложением. Чаще всего это касается женщин. А вот причина одиночества не так и важна. Будь это неумение найти себе пару, развод или смерть супруга. В любом случае речь про стресс, обусловленный недостатком общения, поэтому напряжение снимают посредством еды.

Также еда служит имитацией взаимодействия. Доходит до того, что некоторые накладывают еду в две тарелки. В прямом смысле – едят за двоих. Это способствует набору лишнего веса.

Что делать?

В первую очередь нужно обратиться к психологу, психотерапевту или психосоматологу. Специалист в индивидуальной работе поможет выявить установки, которые есть у вас, а также подберёт эффективные способы проработки.

Тема расстройства пищевого поведения очень сложна. За один день она не решается. Увы, самостоятельно с ней не справиться. Требуется длительная работа со специалистами разного профиля: психологом, диетологом и фитнес-тренером.

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