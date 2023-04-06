Как быстро накачать ноги? 11 самых эффективных упражнений и рекомендации тренера

Предлагаем два варианта тренировок – для дома и для зала.

На пути к идеальной фигуре возникает множество вопросов, как усовершенствовать ту или иную часть тела. Не обходят они и зону ног, увеличивается интерес ещё и сложностью её проработки. Есть те, кто не любит тренировки на нижнюю часть тела, потому что они сложны и могут приводить к истощению.

Но усилия, прилагаемые к упражнениям, потом настолько хорошо видны, что перекрывают все минусы. Чтобы результат был лучше, нужно подойти к тренировочному процессу со всем вниманием и пониманием. Сегодня вместе с тренером мы расскажем, как быстро накачать ноги.

Борис Ильин фитнес-тренер World Class «Чтобы накачать красивые рельефные ноги, необходимо заниматься в силовом формате, начиная с цикла гипертрофии и заканчивая силовым циклом с линейной или волнообразной периодизацией. Всё зависит от вашей подготовки. Разделение необходимо как внутри одной тренировки, так и внутри циклов. Задача периодизации – создавать новый стрессовый фактор, после того как организм адаптировался к нагрузкам. Это могут быть дроп-сеты, добавление пауз в определённых фазах движения, медленная негативная фаза (она наступает при опускании снаряда вниз) или унилатеральная нагрузка (то есть работа с левой или правой частями тела по отдельности)».

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Как выстроить тренировочный процесс?

Чтобы получить пользу и избежать травм, организм следует подготовить, а именно сделать разминку. Она разогревает мышцы, приводя их в активную фазу. Сначала убедитесь, что всё тело готово, и лишь после приступайте к работе.

Правильнее всего во время тренировки сделать два-три базовых, многосоставных упражнения и два-три подсобных, односоставных, идеальным дополнением станет включение движения с опорой на одной ноге. Таким образом, задействуются все векторы и мышечные группы, передняя и задняя цепь. Базовые упражнения следует выполнять по три-пять подходов, можно с силовой прогрессией от 15 до 8 повторений, а подсобные – три подхода по 12-20 повторений.

Тренировка: вариант 1

Приседания Тяга на прямых ногах Разгибание и сгибание голени (можно выполнять двусетом) Экстензия.

Тренировка: вариант 2

Становая тяга Выпады Жим ногами Отведение бедра Сгибание бедра.

Борис Ильин: Сложность проработки этой группы мышц заключается в её обширности и в требовании больших энергоресурсов по сравнению с тренировкой пояса верхних конечностей. А значит, выше пульс, выше давление, больше потоотделение, глубже дыхание и дольше восстановление. Поэтому обязательно нужно следовать методическим указаниям и следить за техникой выполнения упражнений. Тогда ошибок не будет.

Фото: istockphoto.com

Какие упражнения делать и как выполнять их правильно?

Приседания со штангой или пустым грифом

Ягодичные мышцы, мышцы задней, внутренней и передней поверхности бедра – тут задействовано всё. Приседания не только сделают тело более стройным и подтянутым, но и сформируют рельеф.

Техника выполнения

Встаньте, ноги расположите на ширине таза, возможна более широкая постановка стоп, носки немного разведены.

Спину держите прямо, предплечья параллельны друг другу, лопатки при этом приведены и опущены.

Слегка наклоните корпус вперёд, отведя таз назад.

Гриф расположите на верхней части трапециевидных мышц так, чтобы его проекция падала на центр стопы. Обхватите его руками чуть шире плеч.

На вдохе выполните присед, в нижней точке ноги согнуты в коленях под углом в 90°.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Обратите внимание, что движение выполняется за счёт перемещения таза назад, а коленный сустав двигается по направлению стопы, но не выходит за её край.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Они идеально подойдут для укрепления бёдер и ягодиц, нагрузка равномерно распределяется между мышцами. Также упражнение позволяет улучшить координацию и равновесие.

Техника выполнения

Встаньте, стопы параллельны друг другу, зафиксируйте их на ширине таза. Спина прямая, лопатки приведены и опущены.

На вдохе выполните широкий шаг, согните ноги в коленях и слегка наклоните корпус вперёд.

Движение выполняется, пока колено передней ноги не дойдёт до угла в 90°.

На выдохе вернитесь обратно, а затем повторите на другую ногу.

Во время выполнения основная часть веса переходит на переднюю опорную ногу. Следите, чтобы колено двигалось в одной плоскости со стопой, избегая отклонений в стороны или его выхода за носок.

Фото: istockphoto.com

Становая тяга

Это упражнение поможет вам проработать местные ткани и набрать мышечную массу. Также оно способствует качественному укреплению суставов и сухожилий. Важно контролировать каждую мышцу, движение должно выполняться синхронно.

Техника выполнения

Встаньте, выпрямите спину, лопатки при этом приведены и опущены. Ноги на ширине плеч. В руки возьмите штангу.

Выполните небольшой наклон на 5-10° за счёт отведения таза назад.

Гриф зафиксируйте в прямых руках, его проекция должна падать на середину свода стопы.

На вдохе переместите штангу до уровня середины голени, при этом она движется максимально близко к ногам.

Контролируйте правильные изгибы позвоночника.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Жим ногами

Он позволяет не только увеличить мышечную массу, но и развить органы малого и большого таза. Работа направлена на квадрицепс и ягодичные мышцы, при этом нагрузка на позвоночник минимизируется.

Техника выполнения

Лягте в тренажёр, стопы зафиксируйте на платформе на ширине таза. Спина при этом прямая, лопатки приведены и опущены.

На вдохе переместите платформу вниз до момента, когда колени будут согнуты до угла в 90°.

На выдохе выжмите тренажёр вверх.

Следует обратить внимание, что коленный сустав двигается по направлению стопы, ориентируясь на средний палец. В конечной точке следите, чтобы ноги не разгибались полностью, они должны быть слегка согнуты.

Фото: istockphoto.com

Тяга на прямых ногах

Она укрепляет мышцы-стабилизаторы, что не только увеличивает мышечную массу, но и улучшает состояние позвоночника и осанки.

Техника выполнения

Встаньте, выпрямите спину, приведите лопатки и опустите их. Стопы поставьте на ширине плеч.

Корпус наклонён вперёд примерно на 10°.

Гриф возьмите в руки, выпрямите локти, проекция штанги должна падать на середину свода стопы.

На вдохе опустите штангу до уровня коленного сустава, а на выдохе поднимитесь обратно.

Движение начинается с перемещения таза назад, штанга должна проходить вдоль бёдер. Амплитуда движения коленей небольшая, необходимо сохранять угол в 160-170°.

Борис Ильин: Для общего тонуса при выборе веса нужно брать утяжелители на 6-7 баллов из 10, где 1 – «очень легко», а 10 – «не могу выполнить ни одного повтора». При таком уровне сложности последние два-четыре повторения будут сделаны с трудом, но с сохранением техники.

Фото: istockphoto.com

Экстензия

Это упражнение поможет проработать заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы. Также задействует поясницу, укрепляя нижнюю часть спины.

Техника выполнения

Встаньте на тренажёре, ноги и корпус образуют одну линию, стопы на ширине таза.

Бёдра зафиксированы на опоре, верхний край которой на 15-20 см ниже уровня подвздошной кости таза.

Спина сохраняет прямое положение, а лопатки приведены и опущены.

На вдохе согнитесь в тазобедренном суставе в диапазоне 90°.

При приближении к конечной точке следует втянуть низ живота, что позволит активировать нижнюю треть поперечной мышцы.

На выдохе вернитесь обратно в положение прямой линии.

Фото: istockphoto.com

Сгибание бёдер в упоре на предплечья

Тут задействуются мышцы-сгибатели, мышцы передней и внутренней поверхности бедра. Упражнение не нагружает позвоночник, поэтому можно перенести всё внимание на выполнение.

Техника выполнения

Примите положение виса в упоре на предплечьях, стопы должны быть вместе. На протяжении всего выполнения ноги слегка согнуты, поясница и таз прижаты к опоре.

На вдохе выполните сгибание бёдер до угла в 90° по отношению к туловищу.

На вдохе вернитесь обратно в исходное положение.

Постарайтесь держать лопатки в максимально приведённом состоянии, контролируйте каждое движение.

Фото: istockphoto.com

Отведение бёдер в тренажере сидя

В нём участвуют приводящие мышцы, которые укрепляются и приводятся в тонус. Прорабатывается внутренняя часть бедра, которая обычно не так активно задействуется.

Техника выполнения

Сядьте в тренажёр, стопы зафиксируйте на подножках, спину держите прямо, лопатки приведены и опущены.

На выдохе выполните отведение бёдер, на вдохе вернитесь в исходное положение.

Следите за движением, оно не должно быть резким и рваным.

Фото: istockphoto.com

Приведение бёдер в тренажере

Внутренняя поверхность бедра – зона, которую затрагивают не все упражнения, но тут она прорабатывается изолированно, что позволяет сконцентрировать внимание на нужной группе мышц.

Техника выполнения

Сядьте в тренажёре, стопы установите на подножках.

Спина прямая, а лопатки приведены и опущены.

На выдохе выполните приведение бёдер. Делайте медленно, не обрывая движение.

На вдохе разведите ноги обратно.

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Разгибание голеней в тренажере

Упражнение задействует мышцы-стабилизаторы и прорабатывает четырёхглавые мышцы бёдер. Ещё одним плюсом станет укрепление связок коленного сустава.

Техника выполнения

Сядьте в тренажёре, стопы поставьте параллельно на ширине таза.

Опорный валик зафиксируйте близко к стопе, он не должен двигаться, ось движения тренажёра идентична движению коленного сустава.

Спина прямая, лопатки приведены и опущены.

На выдохе максимально разогните колени, на вдохе согните ноги обратно. Выполняйте плавно, без резких сбросов.

Фото: istockphoto.com

Сгибание голеней в тренажёре лёжа

Позволяет сформировать красивую заднюю поверхность бедра.

Техника выполнения

Лягте на живот в тренажёре, стопы параллельны друг другу и расположены на ширине таза.

Опорный валик необходимо зафиксировать максимально близко к стопе. Во время движения он не должен двигаться.

Ось вращения тренажера совпадает с коленным суставом.

Спину выпрямите, приведя и опустив лопатки.

На выдохе выполните максимально возможное сгибание голени.

На вдохе опустите ноги обратно.

Стоит обратить внимание на подвздошные гребни таза, они должны быть прижаты к опоре. Необходимо полностью контролировать выполнение, избегая инерции и резких движений.

Фото: istockphoto.com

Как адаптировать тренировку для дома?

Если хотите накачать ноги в домашних условиях, можете работать с собственным весом или использовать гантели, штанги, спортивные резинки, любые подручные средства в виде книг или бутылок.

Экстензия дома выполняется стоя, как наклон на прямых ногах, также можно взять утяжелители на спину или эспандер. Сгибание бедра можно делать в висе на турнике или в упоре лёжа. Отведение и приведение бедра выполнять стоя, сидя, лёжа с резинкой или с диском. Разгибание и сгибание голени – сидя или лёжа также выполняется с фитнес-резинками.

Не забывайте и о заминке, обязательно включите в неё растяжку, это поспособствует восстановлению суставов и мышц, повысит их эластичность. Также она улучшит кровообращение, что позволит снизить болевые ощущения на следующий день.

Тренируйтесь правильно и продуманно, ведь только полный контроль над телом и чёткое понимание того, как им управлять, какие мышцы задействовать, помогут добиться желаемого результата. Как вы отнесëтесь к своему организму, так и он отнесётся к вам.

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