Находчивый парень привязал себя к крылу самолёта. Видео!

Прыжок с тарзанки на яхте

Парашютистка показывает танец в небе

75-летний Арнольд Шварценеггер качает бицепс

Уникальная гора Лаоцзюнь. 2200 метров

Худой и гибкий парень виртуозно прыгает с обрыва

Спортсмен делает крутые трюки на мотоцикле

Прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия

Экстремалы прыгнули с парашютом с воздушного шара

Спуск по самой длинной водной горке в мире

Когда противники — из разных весовых категорий!

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Дедушка прыгает в воду с трамплина

Спуск на американских горках. Не для слабонервных!