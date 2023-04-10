Как накачать переднюю поверхность бедра без тренажёров? 7 хороших упражнений для дома

Мышцы передней поверхности бедра – одни из самых крупных в теле. Подтянутые квадрицепсы смотрятся эстетично, а ноги приобретают рельеф. Чтобы добиться результата потребуются регулярные тренировки, но результат вас очень обрадует.

Квадрицепс можно проработать дома, без инвентаря. И сегодня мы это докажем. Единственное, что вам понадобится – 20 минут свободного времени и настрой на тренировку.

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Комплекс состоит из семи упражнений, каждое из которых нагрузит и растянет переднюю поверхность бедра. Если следующие несколько дней после тренировки мышцы будут болеть – не пугайтесь, ведь тренинг довольно интенсивный. Это нормальная реакция организма на нагрузку.

Не забывайте, что снизить боль в мышцах поможет правильная и качественная разминка. Смотрите новое видео от тренера Элеоноры Алибаевой и повторяйте за ней. Поехали!

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