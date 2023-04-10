Как начать заниматься спортивной стрельбой? Подробный гид для новичков

Андрей Шелестов опытный стрелок, автор YouTube-канала «Оружейный барон» Спортивная стрельба – не самый популярный вид спорта, но один из древнейших. Можно сказать, что его история начинается с момента изобретения дальнобойного оружия (арбалет, лук). С появлением пороха этот вид спорта стал более похож на современный. В 1896 году спортивная стрельба появилась на летних Олимпийских играх в Афинах и с тех пор всегда входит в программу соревнований.

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Преимущества стрелкового спорта и его виды

Стрелковый спорт – комплексная функциональная нагрузка, которая позволяет развивать стратегическое и тактическое мышление, тренировать скорость реакции и силу. Им можно заниматься практически в любом возрасте, начиная с 10 лет. Занятия подойдут как людям со слабым физическим здоровьем, так и спортсменам, которые любят большую силовую работу. Степень нагрузки зависит от того, какой вид стрелкового спорта вы выберете.

Существует несколько видов спортивной стрельбы:

Стендовая стрельба. Это вид спорта, в котором участники стреляют из фиксированного положения по неподвижной мишени. Стрелок обычно сидит на скамейке, а огнестрельное оружие закреплено на подставке. Это обеспечивает высокую степень стабильности и точности, поскольку спортсмен может сосредоточиться исключительно на прицеливании и нажатии на спусковой крючок. Стендовая стрельба часто проводится из винтовок и используется для проверки точности и слаженности действий как стрелка, так и самого огнестрельного оружия.

Фото: Из личного архива Андрея Шелестова

Пулевая стрельба или стрельба по мишеням. Здесь участники стреляют по неподвижной или подвижной мишени. Цель состоит в том, чтобы попасть в центр с максимальной точностью. Соревнования обычно проходят с пистолетами, винтовками или дробовиками, в помещении или на открытом воздухе. Участников оценивают на основе их точности и последовательности, и турниры могут включать стрельбу на разные дистанции и с использованием разных типов оружия.

Высокоточная стрельба. Цель этого вида – попасть в центр мишени на предельно отдалённой дистанции. В данном случае на результаты влияют: погода, положение стрелка и цели, баллистика оружия и боеприпаса, а также понимание, насколько хорошо вы знаете своё оружие и насколько верно оцениваете все внешние факторы.

Практическая стрельба. Этот вид спорта приближён к условиям реального применения оружия. Упражнения включают в себя перемещение по специально оборудованному стенду и скоростное поражение мишеней, которые очень часто закреплены в неудобных и труднодоступных для стрелка местах.

Пулевая и стендовая стрельба – наиболее популярные виды стрелкового спорта. Они требуют высокой степени мастерства и точности, а также глубокого понимания огнестрельного оружия и правил безопасности. Спортсмены часто проводят часы, практикуясь и оттачивая свою технику, а также изучая снаряжение и экипировку.

Фото: Из личного архива Андрея Шелестова

Как выбрать первое спортивное оружие?

В каждом виде стрелкового спорта приобретается оружие, которое соответствует определённому занятию. Для стендовой стрельбы подходит почти любое гладкоствольное, переломное или полуавтоматическое оружие, единственное ограничение — снаряжение его не более чем двумя патронами. Пулевая стрельба делится на пистолетную и винтовочную. Оружие для этой дисциплины используется пневматическое или малокалиберное.

Исходя из этого стоит подбирать оружие, определившись, какой тип стрельбы подходит именно вам, а также отталкиваясь от вашего бюджета.

Самый комфортный вариант для новичка – аренда оборудования. На начальных этапах вам не нужно приобретать что-то дорогое. На большинстве стрельбищ и клубов есть прокат снаряжения, так что вы сможете опробовать всё, что захотите, прежде чем инвестировать в своё собственное.

Когда определитесь с видом спортивной стрельбы и решите приобрести личное оборудование, на старте можно выбрать простое, недорогое оружие в пределах 25–30 тыс. рублей. Его будет достаточно для тренировок, если спортивная стрельба для вас — хобби, а не профессиональная деятельность.

Фото: Из личного архива Андрея Шелестова

Можно ещё сэкономить на покупке оружия, сейчас хорошо развит рынок б/у оборудования, и приобрести что-то подходящее за 12–15 тыс. рублей. А если захочется заниматься профессионально, можно переходить на более дорогое, профильное оружие.

После того как вы выберете вид спортивной стрельбы и приобретёте оборудование, стоит задуматься над постановкой тренировочного процесса.

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Какие тренировки нужны для стрелкового спорта?

Если в качестве хобби вы выбрали пулевую стрельбу, стоит заняться общей физической подготовкой. Достичь цели вам помогут стандартные силовые и кардиотренировки, которые состоят из следующих упражнений:

Подтягивания Пресс Приседания Дыхательные упражнения Бег Координация движения и статика

Фото: Из личного архива Андрея Шелестова

Советы начинающим спортсменам

Придите на стрельбище и определитесь с наиболее интересным видом стрельбы, а после подберите соответствующее снаряжение. В каждом виде своя экипировка, оружие и патроны. Где-то понадобится кепка, а где-то – очки.

Пройдите курс техники безопасности: она должна быть вашим главным приоритетом. Многие полигоны и клубы предлагают курсы, которые обучат вас правильному обращению с огнестрельным оружием и его хранению.

Сразу возьмите тренировку с опытным тренером, чтобы приобрести правильные навыки. В каждом виде стрельбы своя походка, своё движение. Чтобы попадать в цель, нужно знать, как правильно держать оружие и нажимать на курок. Это сможет подсказать только специалист.

Стрелять лучше начинать в компании любителей или профессионалов, чтобы видеть правильную технику взаимодействия с оружием. Заниматься стрельбой в команде единомышленников гораздо интереснее и полезнее, всегда можно попросить совета. Кроме того, присутствует соревновательный дух, который заставляет спортсмена улучшать свою технику и быть мотивированным на победы.

Регулярно тренируйтесь: ключом к тому, чтобы стать мастером спортивной стрельбы, является практика. Начните с основ, таких как стойка, хват и дыхательные техники. Уделяйте особое внимание упражнениям на концентрацию внимания.

Работайте над своей точностью и скоростью.

Спортивная стрельба может быть весёлым и сложным хобби. Наслаждайтесь полученным опытом и продолжайте совершенствовать свои навыки!

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