Герой истории пользуется этим лайфхаком уже более 40 лет. Но всем ли такое подойдёт?

«Минус 900 г за ночь». Ел дольку лимона перед сном и похудел на 27 кг. Мнение врача

Владимир Шарупич персональный тренер, дзюдоист Мне 51 год. 1 мая 2022 года я начал гонять вес. На тот момент весил 103 кг, а к 14 марта 2023 года похудел до 76 кг. То есть за 10 месяцев и 14 дней сбросил 26 кг. Конечно, причина результата — тренировки и дефицит калорий. Но, помимо этого, я ещё каждый день перед сном съедаю лимон без кожуры и сахара.

В мире дзюдо я уже с 1978 года, и при сгонках веса перед соревнованиями мы с коллегами всегда ели лимоны. О положительных эффектах от употребления продукта я узнал от своего тренера в конце 70-х, когда занимался борьбой и частенько сбрасывал вес, чтобы попасть в более низкую весовую категорию. Этим лайфхаком пользуюсь уже 40 лет.

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Ещё от ребят из старших групп узнал, что, как и все цитрусовые фрукты, лимон низкокалорийный (на 100 г — 34 ккал), он принимает участие в росте и регенерации соединительной ткани, а также улучшает состояние кожных покровов.

Фото: istockphoto.com

Секрет продукта достаточно прост – плод нормализует работу пищеварения (при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и противопоказаний), улучшая процессы усваивания питательных веществ. Это, в свою очередь, в комплексе с правильным рационом и физической активностью ускоряет процессы похудения.

слева — 103 кг, справа — 76 кг Фото: Из личного архива Владмира Шарупича

При сгонке веса я уделяю внимание дефициту калорий и спортивным нагрузкам. Тренируюсь каждый день кроме воскресенья, бегаю кроссы шесть раз в неделю и провожу три тренировки по дзюдо. Лимон на ночь — это дополнительный бонус к потере веса. С помощью продукта за ночь сбрасываю около 900 г, а без него — 600 г.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Нет никаких научных доказательств того, что употребление лимона на ночь приводит к потере веса. Да, продукт считается низкокалорийным, богатым питательными веществами и может быть полезным дополнением к сбалансированной диете. Но его употребление в определённое время дня не является волшебным решением для похудения.

Чем может быть обеспечен эффект «сушки»?

Сок лимона действительно улучшает пищеварение и помогает сбалансировать кислотность желудочной среды, «разжигая» метаболизм. Но важно помнить, что устойчивая потеря веса достигается за счёт сочетания здорового питания, регулярных физических упражнений и достаточного сна.

Фото: istockphoto.com

Не существует какой-то «чудодейственной» пищи или быстрого решения, которое привело бы к значительной потере веса. Кроме того, цитрусовые противопоказаны при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге, аллергии.

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