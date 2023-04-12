Эксперименты на морозе и встреча с шаманом. Дневник путешественника, побывавшего в Якутии

Алексей Столяров YouTube-блогер Мы с командой побывали в самом холодном крае России – Якутии. Путешествие прошло экстремально, ведь приехали мы туда в самый разгар зимы, температура воздуха опустилась до минус 40 градусов. По прилёте в столицу республики мороз стоял невыносимый — даже дышать было сложно, лёгкие с непривычки начинали будто бы сжиматься. Мы добрались до гостиницы и сразу обратили внимание на по-настоящему «огненное» отопление: с батареей было горячо рядом стоять. Казалось, что там внутри – открытый огонь.

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Самый холодный рынок в мире

Мы не могли оставить без внимания местный рынок, который называется Крестьянским. Он самый холодный в мире! Зато проблемы с заморозкой у якутов нет: мясо мгновенно замерзает на улице. Жители рассказали, что особой популярностью пользуется жеребятина, потому что её найти где-либо ещё просто невозможно. Привычные нам продукты здесь совершенно другие. Например, коровы в Якутии дают молоко с 20-процентной жирностью. В Москве я видел максимально 3,5%.

Мы попробовали местную оленину и жеребятину – это национальные блюда. Очень необычные, но невероятно вкусные. Самый популярный молочный продукт здесь — кумыс, кисломолочный напиток, изготавливаемый из молока кобылы. С фруктами и овощами здесь напряжённо — в Якутии ничего не растёт, поэтому всё привозят из других стран. Чаще всего из Китая и втридорога.

Прогулка по Якутску при -42 градусах

Столица республики – невероятный город. Мы вышли прогуляться в минус 42 градуса на целый час! На мне было три слоя одежды. Первый — это термобельё, второй — штаны и кофта, а третий — ещё одни штаны и арктическая куртка. И, конечно же, перчатки, шапка, шарф и невероятно тёплые ботинки.

Уже через 1,5 минуты наши ресницы и брови покрылись инеем, а телефоны и камеры замёрзли и плохо реагировали на любые команды.

Нам было непривычно, а вот местные умудрялись спокойно гулять. Кто-то даже ездил на велосипеде!

Самая вкусная строганина

Строганина — это один из местных гастрономических символов, поэтому мы не могли не поучаствовать в мастер-классе по её приготовлению. В старину блюдо называлось «струганина». Подаётся к столу в сыром замороженном виде. Берётся замороженная целая рыба, идеально прямая. Её нарезают стружкой небольшими порциями.

Кости из рыбы не достают, но местные уверили, что мы их даже не почувствуем. Это оказалось правдой! Блюдо – просто объедение, обязательно попробуйте, если будете в Якутии. Такой строганины больше нигде нет!

Встреча с шаманом и якутский обряд очищения

Перед поездкой к шаманке мы волновались и гадали, как она будет выглядеть и что нам поведает. И вот наконец мы встретились с ней.

Женщина рассказала, как у них строятся дома — специально с накатом. Это делается, чтобы зимой случайно забредший медведь не смог открыть дверь. Ведь она находится под наклоном. Как вам такие местные лайфхаки?

А потом мы прошли обряд очищения — под бой барабана шаманка бросала волосы коня в костёр, попутно развеивая какие-то очень приятные ароматы в воздух. Чаще всего ритуал проводят путникам, чтобы их дорога была лёгкой и безопасной. Зрелище невероятно аутентичное и красивое. Я такого никогда ещё не видел. Теперь это одно из самых ярких воспоминаний.

Царство вечной мерзлоты

Вечная мерзлота – это грунт, который не оттаивает в течение двух и более лет. Сейчас средняя толщина земли даже на севере Колымы в Якутии превышает 4 м! Из-за этого дома здесь строят на высоких сваях, чтобы мерзлота не растаяла. Мы отправились на местную ТЭЦ, чтобы посмотреть, как отапливается самое холодное место в мире.

Нам рассказали, что для того, чтобы прогреть весь Оймякон, нужно сжигать 30 т угля каждый день. Мы были в шоке, когда услышали эту огромную цифру.

Только последние три года всё происходит автоматически. До этого работники ТЭЦ вручную запускали весь процесс. В голове не укладывается, но, чтобы отопить деревню, в которой живут 500 человек, ежегодно сжигается 900 т угля.

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Эксперименты с холодом

Наша команда провела несколько увлекательных опытов на морозе.

Испытание 1: минута на морозе

Во-первых, я разделся и простоял целую минуту на улице при минус 40 градусах. Ощущения не из приятных — кожа сначала краснеет, потом начинает бледнеть, конечности колет, а волосы покрываются льдом!

Испытание 2: застывшая лапша

Говорят, при -50°C лапша быстрого приготовления может замерзнуть за считаные секунды. Мы были уверены, что это просто качественный монтаж видео, и оказались правы наполовину. За несколько секунд она, естественно, не замёрзла, но за восемь минут случилась магия, и блюдо застыло!

Испытание 3: язык и железная труба

Наверное, многим родители в детстве запрещали облизывать железо зимой. Мы решили не рисковать своими языками и провели эксперимент на докторской колбасе. Приложив кусок всего на пару секунд к трубе, мы уже не смогли его отлепить, не содрав при этом мяса.

Никогда не повторяйте этот эксперимент в Якутии со своим языком, иначе его кусок точно останется тут навсегда!

Испытание 4: «Якутский салют»

Ещё одно развлечение местных жителей — наливать кипяток в любые ёмкости, выходить на улицу и разбрызгивать его прямо над головой. Вы не ошпаритесь, потому что вода мгновенно превратится в снег. Это называется «Якутский салют».

Ещё за ночь мы заморозили напиток за окном нашего гостиничного номера и забили гвоздь бананом! Такое точно можно провернуть только в Якутии.

В гостях у местных жителей

Население — отдельная достопримечательность республики. Местные настолько открытые, искренние, радушные и добрые, что хочется разговаривать с ними как можно дольше. За нашу поездку мы побывали у нескольких жителей — много болтали, ели национальные блюда и деликатесы. Попробовали суп из потрошков, который славится в Якутии, и много чего ещё. Будьте осторожны с гастрономическими экспериментами: ваш организм может быть к ним не готов.

Потом мы забежали в местную школу. Она самая обычная, но есть одно-единственное отличие — невероятный мороз, при котором дети всё равно посещают занятия.

Школьникам 9–11 классов можно не ходить на учёбу только при -50°C!

Кто-то добирается пешком, кто-то – на автобусе, и мороз их совершенно не останавливает. На обед ребята чаще всего едят мясную пищу, это основа рациона жителей Якутии.

Тренировка по мас-реслингу

Мас-реслинг — это национальный вид спорта в Якутии. Во время соревнований участники сидят друг напротив друга, упираются ногами в доску и перетягивают короткую деревянную палку.

Я занимаюсь спортом уже много лет, но вытянуть палку из рук девушки, которая весила всего 50 кг, мне было трудно. А вот парней одолеть у меня не получилось. Потом я решил сразиться с девушкой – мастером-спорта по мас-реслингу.

Надеялся, что у меня будет хоть какой-то шанс, но она вытянула палку у меня из рук меньше чем за минуту!

Поездка в самый холодный город в мире

Зимой температура в Оймяконе опускается до -60°C и даже ниже! Посёлок находится далеко от других населённых пунктов, поэтому местные жители отрезаны от цивилизации, но это их не расстраивает. Мы посетили местную метеостанцию, где пообщались с её работниками, чтобы узнать, каким образом фиксируют температуру в самой холодной точке мира.

Для местных жителей морозы совсем не повод сидеть дома! На всех городских площадях устанавливают большие деревянные горки, устраивают выставки ледяных скульптур. Кто-то даже ездит на велосипедах в такой мороз!

А ещё местные катаются на полотенцах вместо санок. Я сначала не поверил, но потом убедился в этом сам! Якуты вообще очень подвижный народ.

На всех сувенирах в городе красуется цифра «-71,2» – температура в градусах Цельсия, которая была зафиксирована в 1926 году и теперь считается самой низкой точкой, до которой могла опускаться температура. У меня от одного вида этой цифры бегут мурашки.

Нам удалось увезти из Оймякона не только такие сувениры, но и настоящие сертификаты о том, что мы побывали на Полюсе Холода. Вручил их сам Хранитель Холода Оймякона! На сертификате указана температура, которая была зарегистрирована в день его выдачи — в нашем случае это 49,5 градусов. Таким, конечно, не многие могут похвастаться!

«Дорога костей»

«Дорога костей» между Якутском и Магаданом — это самое удивительное и одновременно ужасное, что я видел за всё время своих путешествий. 2 тыс. км грунтовой дороги через тайгу, большие болота и прекрасные горы в совершенно безлюдных местах с суровым климатом. Ходят легенды о том, сколько эта дорога забрала жизней при строительстве и продолжает забирать до сих пор.

По разным подсчётам здесь погибло от 250 тыс. до полумиллиона человек! Проехать по этой трассе – испытание своих сил. Как физических, так и моральных.

Заправки в Якутии, как в Советском Союзе, с механическими стрелками, а шланг настолько замерзает, что стоит колом в руках — из-за этого его сложно вставить в машину. Дизель стоит от 78 до 108 рублей, поэтому московские цены могут показаться не такими высокими.

Видимость на дороге ужасная. Фуры производят огромное количество дыма, а из-за мороза его становится ещё больше. В итоге ты совсем не видишь машину впереди и её стоп-сигналов. На некоторых участках трассы дорога настолько узкая, что две машины не смогут там разъехаться. Приходится «окапываться» в сугроб, чтобы пропустить встречный автомобиль.

Главное правило — максимальное внимание и аккуратность при вождении!

Заезжая в любые посёлки, например, Ягодный или Усть-Нера, ты видишь, что все учреждения работают максимум через день, а сходить людям просто некуда. Еда на трассе очень дорогая, многое в разы дороже, чем в областном центре. Неудивительно, ведь продукты сюда нужно как-то доставить.

Зато природа в Якутии удивительная! Куда ни посмотри — везде есть что-то красивое, дикое, не тронутое человеком и цивилизацией. Невероятные горы, реки, леса и степи — их стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни!

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