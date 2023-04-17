Принципы питания, физической активности и ухода за собой после зимнего периода.

Как встретить весну по законам аюрведы, чтобы продлить себе жизнь и укрепить здоровье?

Анастасия Ожгихина декан факультета фитнеса и культуры здоровья Университета «Синергия» Аюрведа – древняя индийская медицинская система, существовавшая ещё несколько веков до нашей эры. Её отличие от современной медицины – системный всеобъемлющий подход. Сегодня мы можем использовать глубокую мудрость, лежащую в его основе. Применение этих принципов приводит не только к обретению здоровья и хорошего самочувствия, но и к благополучию во всех сферах жизни.

Жизнь в природе течёт циклично, поэтому окружающая среда достаточно предсказуема. Да, бывает снег летом и его отсутствие зимой, но даже эти изменения сопровождаются ясными предвестниками. Если мы умеем подстраиваться под эти ритмы, то наше самочувствие прекрасно.

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Принципы аюрведы для здоровой весны

Весна уже в воздухе, просыпаются первые насекомые, становится больше жизни вокруг. В зависимости от региона проявляется она по-разному: где-то уже цветут магнолии, в других местах пока только мать-и-мачеха, а в северных широтах ещё лежит снег.

Аюрведа рекомендует резко не менять диету и образ жизни от одного сезона к другому. Это сделает нас уязвимыми для дисбаланса и болезней. Важно переходить постепенно. Сейчас речь пойдёт о периоде с середины марта до середины мая.

Сон

Зима была временем отдыха, когда мы могли спать даже днём. Но весна – время активизироваться! Ставьте будильник и ложитесь спать в одно и то же время каждый день.

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Избегайте пересыпания: семь-восемь часов сна достаточно для полного восстановления.

Питание

Пришло время отдать предпочтение вяжущему, горькому и острому вкусу. Употребления кислой, сладкой и солёной пищи стоит избегать весной. Сейчас важно есть свежие и легкоусвояемые продукты.

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Хорошо употреблять различные варианты тостов и хлебцев. Избегайте молочных продуктов, особенно когда вы перегружены, так как они образуют слизь.

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Зелёные овощи и редис — отличный выбор. Включите в свой рацион семена горчицы, перец, чеснок, хрен и имбирь, чтобы добавить остроты своему рациону. Базилик, мята, укроп, розмарин – прекрасны в это время года.

А вот все масла используйте в небольшом количестве. Орехи желательно убрать из рациона. Хорошо — семена тыквы и семечек, кунжут. Смотрите на сезонные продукты на рынке, вводите их в меню. Появились черемша, зелёный лук – сейчас это даст вам максимальную пользу.

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Пьём травяные чаи с острым и горьким вкусом (зелёный чай, мате), клюквенный морс, свежевыжатый сок из зелёных овощей.

Физическая активность

Ежедневная 15-минутная прогулка, минута прыжков со скакалкой, танцы под любимую песню… Какой бы ни была ваша отправная точка, начинайте повышать уровень активности.

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Отдавайте предпочтение более подвижным видам йоги, быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и прочее. Гуляйте каждый день в светлое время суток. Если погода позволяет, то открывайте хотя бы руки, чтобы вы могли получить столь важный для организма витамин D.

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Сухие финские и инфракрасные сауны прекрасно подходят для этого сезона. Русская паровая баня уже менее эффективна, так как даёт излишний жар.

Помните, что переход от сезона к сезону должен быть не резким — мы должны адаптировать наш образ жизни от зимы к весне. Прекрасной вам весны!