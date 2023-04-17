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Топ-3 упражнений на трицепс женщине в домашних условиях и в зале

Как накачать трицепс женщине? 3 полезных упражнения для подтянутых рук
Элеонора Алибаева Виктор Обморнов
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Как накачать трицепс женщине, чтобы он не висел?
Аудио-версия:
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Инвентарь не понадобится.

При прокачке рук мы чаще уделяем внимание бицепсу, а про трицепс забываем. И очень зря, ведь эта мышца играет ключевую роль в формировании рельефа. Если вы будете тренировать трицепс регулярно, руки перестанут быть дряблыми и станут красивыми и подтянутыми.

Предлагаем вам лёгкую тренировку, которую вы сможете выполнять дома. В обязательном порядке проведите общую разминку и потянитесь, чтобы избежать травм. Если вам не хватит нагрузки, предлагаемой в видео, смело выполняйте ещё несколько подходов. И наоборот: если вы чувствуете сильную усталость, сделайте перерыв. Прогресс достигается постепенно.

Этот комплекс подготовила фитнес-тренер Элеонора Алибаева, смотрите её видеоинструкцию со звуком, слушайте рекомендации и повторяйте за ней, чтобы занятие прошло максимально эффективно.

Тренировку для красивых рук в тренажёрном зале ищите по ссылке.
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