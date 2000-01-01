Подводное плавание вместе с дельфином. Как вам такой вариант активного отдыха?
Они двигаются синхронно, посмотрите!
@jojothedolphin
@jojothedolphin
Подводное плавание вместе с дельфином. Как вам такой вариант активного отдыха?
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