Полёт сквозь скалы в вингсьюте

Как совместить вейксёрфинг и сафари?

Подводное плавание вместе с дельфином

Свободный полёт экстремала в костюме-крыле

Экстремальный прыжок с человеческой катапульты

Прокачать пресс до жжения при помощи стула. Видео

На мужчину со спины нападает тигр! Видео

Главный помощник на тренировке

Прыжок с парашютом прямо в облака

Брейк-данс от монстр-трака

В деловом костюме и тапочках на вейкборде