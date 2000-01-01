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Полёт сквозь скалы в вингсьюте
Полёт сквозь скалы в вингсьюте
Так выглядит настоящая свобода! Листайте и смотрите. 

@espenfadnes
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Полёт сквозь скалы в вингсьюте
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