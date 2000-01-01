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На коньках сквозь огромный ледяной тоннель
На коньках сквозь огромный ледяной тоннель
Посмотрите, как красиво!

@michaelacarrot
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На коньках сквозь огромный ледяной тоннель
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