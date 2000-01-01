Экстремал поднялся на воздушном шаре и исполнил BMX-трюки высоко над землёй
Крисс Кайл – один из самых талантливых BMX-райдеров планеты.
@redbull / @krisskyle
@redbull / @krisskyle
Экстремал поднялся на воздушном шаре и исполнил BMX-трюки высоко над землёй
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