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Экстремал поднялся на воздушном шаре и исполнил BMX-трюки высоко над землёй
Экстремал поднялся на воздушном шаре и исполнил BMX-трюки высоко над землёй
Крисс Кайл – один из самых талантливых BMX-райдеров планеты. 

@redbull / @krisskyle
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Экстремал поднялся на воздушном шаре и исполнил BMX-трюки высоко над землёй
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