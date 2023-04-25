Как женщине похудеть в руках без гантелей? Лёгкая тренировка для начинающих

Занятия спортом не всегда связаны с большими весами и тренажёрами. Сегодня мы покажем разгрузочный тренинг, который не отнимет у вас много времени и будет совсем несложным. Он отлично подойдёт тем, кто давно не занимался или не тренировался вообще. Если вы не можете найти силы после трудового дня, комплекс тоже будет вам по силам.

Все упражнения будут направлены на проработку рук. Они позволят хорошо подтянуть нетренированные мышцы и привести их в тонус. Однако помните, если вы хотите красивый рельеф, увеличивать нагрузку со временем всё равно придётся.

Комплекс выполняется без инвентаря. Понадобятся только стул и коврик, которые есть в любой квартире. Хорошенько разомнитесь хотя бы пять минут, чтобы ничего не потянуть, и можно начинать. Эту тренировку подготовила тренер Элеонора Алибаева. Включайте видео и повторяйте за ней!

О том, как накачать трицепс женщине, читайте по ссылке