Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Качаем грудь без штанги и гантелей – видеотренировка

Как накачать грудные мышцы без штанги? Видеотренировка с Максимом Калагуром
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
,
Как накачать грудные мышцы без штанги?
Аудио-версия:
Комментарии
Всего два упражнения помогут этим мускулам окрепнуть.

Многие не представляют тренировку груди без жима лёжа. Безусловно, это упражнение очень эффективно, но выполнять его могут только опытные спортсмены. Новичкам же перед тем, как начать осваивать штангу, нужно укрепить мышцы. Даже когда они станут сильнее, начинать работать с этим снарядом стоит под присмотром тренера.

Чтобы хорошо проработать мышцы груди на первых порах, можно использовать простые упражнения с собственным весом. Например, различные вариации отжиманий. Сегодня мы вместе с тренером Максимом Калагуром подготовили короткую тренировку для прокачки груди без штанги. Не забудьте сделать разминку, включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

В предыдущем материале рассказали о том, что делать, если вам нельзя отжиматься. Полезные альтернативы этому упражнению ищите тут.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Когда начинается старость и какие признаки об этом говорят? Рассказывает врач
Когда начинается старость и какие признаки об этом говорят? Рассказывает врач
Врач рассказал, чем опасно западение языка и как оказать первую помощь
Врач рассказал, чем опасно западение языка и как оказать первую помощь
TOP 3
Где тренируются экстремалы? 7 городов России, идеальных для уличного спорта
Фото
Где тренируются экстремалы? 7 городов России, идеальных для уличного спорта
Впечатления
Икигай: какие принципы и методики используют японцы, чтобы жить до 100 лет
Икигай: какие принципы и методики используют японцы, чтобы жить до 100 лет
Мотивация
«Двухнедельные сборы обойдутся в 28 тысяч рублей». Сколько стоит секция дзюдо для ребёнка?
«Двухнедельные сборы обойдутся в 28 тысяч рублей». Сколько стоит секция дзюдо для ребёнка?
Впечатления
© championat.com 2000–2023