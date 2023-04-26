Как накачать грудные мышцы без штанги? Видеотренировка с Максимом Калагуром

Многие не представляют тренировку груди без жима лёжа. Безусловно, это упражнение очень эффективно, но выполнять его могут только опытные спортсмены. Новичкам же перед тем, как начать осваивать штангу, нужно укрепить мышцы. Даже когда они станут сильнее, начинать работать с этим снарядом стоит под присмотром тренера.

Чтобы хорошо проработать мышцы груди на первых порах, можно использовать простые упражнения с собственным весом. Например, различные вариации отжиманий. Сегодня мы вместе с тренером Максимом Калагуром подготовили короткую тренировку для прокачки груди без штанги. Не забудьте сделать разминку, включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

В предыдущем материале рассказали о том, что делать, если вам нельзя отжиматься. Полезные альтернативы этому упражнению ищите тут