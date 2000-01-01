Главные спортивные события мая-2023: велофестиваль, заплывы и очень много бега

Заплыв на Азовском море

Когда и где: 20-21 мая, Краснодарский край.

Проходит в рамках Azov sports Fest – 2023 и включает в себя дистанции на 1000, 1900 и 5000 м, а также эстафету 3х400 м. Это не просто заплыв – это возможность окунуться с головой в спорт в самом прямом смысле.