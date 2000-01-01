Главные спортивные события мая-2023: велофестиваль, заплывы и очень много бега

Главные спортивные события мая-2023
Проводите весну максимально активно!
Полумарафон «Май. Мир. Молодость»
Когда и где: 1 мая; г. Тутаев.
Открывает месяц первый забег IX сезона серии «Бегом по Золотому кольцу». Будет возможность испытать себя на дистанциях в 3, 10, 21 км, а также в эстафете. Не упустите шанс увидеть Волгу во всей красе.
Открывает месяц первый забег IX сезона серии «Бегом по Золотому кольцу». Будет возможность испытать себя на дистанциях в 3, 10, 21 км, а также в эстафете. Не упустите шанс увидеть Волгу во всей красе.
TARKI-2023
Когда и где: 7 мая, Махачкала.
Ежегодное мероприятие от клуба DAG RUN. Любители бега и завораживающих видов преодолеют дистанцию в 25 км вокруг главной горы Махачкалы и посмотрят на город с высоты птичьего полёта.
Ежегодное мероприятие от клуба DAG RUN. Любители бега и завораживающих видов преодолеют дистанцию в 25 км вокруг главной горы Махачкалы и посмотрят на город с высоты птичьего полёта.
Московский полумарафон
Когда и где: 13-14 мая, Москва.
Один из самых массовых стартов России станет отличной возможностью пробежать по центру столицы 21,1 км. Участники смогут насладиться видами Москвы-реки, увидеть собор Василия Блаженного и, конечно же, Кремль.
Один из самых массовых стартов России станет отличной возможностью пробежать по центру столицы 21,1 км. Участники смогут насладиться видами Москвы-реки, увидеть собор Василия Блаженного и, конечно же, Кремль.
Заплыв на Азовском море
Когда и где: 20-21 мая, Краснодарский край.
Проходит в рамках Azov sports Fest – 2023 и включает в себя дистанции на 1000, 1900 и 5000 м, а также эстафету 3х400 м. Это не просто заплыв – это возможность окунуться с головой в спорт в самом прямом смысле.
Проходит в рамках Azov sports Fest – 2023 и включает в себя дистанции на 1000, 1900 и 5000 м, а также эстафету 3х400 м. Это не просто заплыв – это возможность окунуться с головой в спорт в самом прямом смысле.
Апельсиновый кросс
Когда и где: 21 мая, Акатово.
Любители цитрусовых пробегут по живописному лесу, преодолевая спуски и подъёмы различной сложности. Всё ради любимого лакомства и медали на финише.
Любители цитрусовых пробегут по живописному лесу, преодолевая спуски и подъёмы различной сложности. Всё ради любимого лакомства и медали на финише.
Весенний велофестиваль
Когда и где: 21 мая, Москва.
Это не просто возможность прокатиться по столице в компании единомышленников. Вам представится уникальный шанс показать всем, что выбирать альтернативный транспорт и здоровый образ жизни можно и даже нужно.
Это не просто возможность прокатиться по столице в компании единомышленников. Вам представится уникальный шанс показать всем, что выбирать альтернативный транспорт и здоровый образ жизни можно и даже нужно.
Казанский марафон
Когда и где: 27-28 мая, Казань.
Не важно, профессионал вы или любитель. Яркое и захватывающее беговое приключение будет радо встретить каждого атлета. А маршрут пройдёт по трассе, которая дважды принимала чемпионат России по марафонскому бегу.
Не важно, профессионал вы или любитель. Яркое и захватывающее беговое приключение будет радо встретить каждого атлета. А маршрут пройдёт по трассе, которая дважды принимала чемпионат России по марафонскому бегу.
Майский трейл
Когда и где: 27-28 мая, Алтайский край.
Появилась ещё одна причина посетить таёжные леса в предгорьях Алтая. Трейл позволит подняться на вершину горы Круглая, насладиться пейзажами речки Белокурихи и влюбиться в горный бег раз и навсегда.
Появилась ещё одна причина посетить таёжные леса в предгорьях Алтая. Трейл позволит подняться на вершину горы Круглая, насладиться пейзажами речки Белокурихи и влюбиться в горный бег раз и навсегда.
Swimcup в Крылатском
Когда и где: 28 мая, Москва.
Уже 10-й год это масштабное событие открывает сезон для пловцов любого уровня подготовки. Гребной канал «Москва» сделан специально для спортсменов, поэтому и является идеальным местом проведения заплыва на открытой воде.
Уже 10-й год это масштабное событие открывает сезон для пловцов любого уровня подготовки. Гребной канал «Москва» сделан специально для спортсменов, поэтому и является идеальным местом проведения заплыва на открытой воде.
Blizko Trail
Когда и где: 28 мая, Москва.Забудьте про комфортные дорожки и попробуйте бросить себе вызов, пробежав по настоящему лесу с грунтовыми тропинками. Чем больше дистанция, тем больше естественных препятствий встретится на пути.
Мещёра-трейл
Когда и где: 28 мая, Владимирская область.
12, 25 и 40 км – эти дистанции ждут атлетов в сосновом лесу недалеко от берега Клязьмы. А в конце дня всех участников встретят живая музыка, костры и невероятный закат.
12, 25 и 40 км – эти дистанции ждут атлетов в сосновом лесу недалеко от берега Клязьмы. А в конце дня всех участников встретят живая музыка, костры и невероятный закат.
Кросс «Майский жук»
Когда и где: 28 мая; Одинцово.
Забег приурочен к Всемирному дню окружающей среды. Он точно поможет найти единение с природой любому атлету. Маршрут проходит по грунтовым тропинкам от озера Лесное по экотропе и обратно.
Забег приурочен к Всемирному дню окружающей среды. Он точно поможет найти единение с природой любому атлету. Маршрут проходит по грунтовым тропинкам от озера Лесное по экотропе и обратно.
Главные спортивные события мая-2023: велофестиваль, заплывы и очень много бега
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