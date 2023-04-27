В некоторых случаях этот аксессуар будет очень полезен, но есть нюансы.

Зачем нужен атлетический пояс и как его выбрать? Отвечает профессиональный спортсмен

Алескей Леденёв боец лиги «Наше Дело», чемпион мира и Европы по дзюдо, основатель Лиги Дзюдо со Звёздами «Атлетический пояс – это элемент экипировки спортсменов. Его надевают, чтобы поднять максимальный вес, не повредив спину. При этом некоторые не снимают его всю тренировку, а кто-то категорически против такого помощника».

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Зачем нужен атлетический пояс?

Выполняя упражнения с предельными весами, вы способствуете включению защитного механизма нервной системы. Мышцы ослабевают, поэтому тяжёлый снаряд поднять становится невозможно. Атлетический пояс позволяет мышцам сокращаться на максимальных весах, блокируя сигналы нервной системы. Позвоночник при ношении атлетического пояса способен сохранять вертикальное положение даже при работе с экстремальным весом. Простыми словами, пояс усиливает естественную поддержку мышц корпуса.

Иногда атлеты надевают этот аксессуар при выполнении упражнений, которые напрямую не задействуют поясницу. Например, жим лёжа. Правильно ли в этом случае использовать пояс?

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Если при жиме лёжа у вас прогибается поясница, пояс поможет снизить риск травм. В этом случае он будет полезен. Однако на тренировках многое зависит от работы нервной системы.

На уровне ощущений использование аксессуара проявляется как сильное сдавливание в области живота. Как будто вас что-то защищает. Но важно понимать, что пояс – лишь вспомогательный инструмент. Он не будет гарантировать вам безопасность на все 100%.

Проводить в нём всю тренировку и использовать его при выполнении всех упражнений нет смысла. Более того, вы можете «приучить» мышцы к дополнительной поддержке, и они могут попросту отвыкнуть от самостоятельной работы и получить сниженную нагрузку от упражнений.

Гораздо полезнее будет, если вы научитесь относиться к занятиям спортом вдумчиво, руководствуясь в первую очередь здравым смыслом, а не дополнительными инструментами.

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Фото: istockphoto.com

Как выбрать атлетический пояс?

Предположим, вы решили, что этот аксессуар вам необходим. Теперь нужно разобраться, как правильно его выбрать и не прогадать.

Пояс должен быть широким по всей длине, это самый правильный вариант с анатомической точки зрения. Но есть и другие разновидности. Например, аксессуар может быть шире в районе поясницы, а в зоне живота – у́же. Ни в коем случае не берите очень узкие атлетические пояса. Они не только бесполезны, но могут быть даже вредны. Необходимая фиксация и поддержка будут слабыми, так что вы просто пережмёте себе корпус и сделаете только хуже.

При приобретении пояса учитывайте размер, его указывают на упаковке. Перед тем как купить аксессуар, не забудьте измерить талию, а также учесть, что со временем она может меняться – сужаться или расширяться.

Фото: istockphoto.com

Обращайте внимание на материал. Чаще всего пояса делают из кожи, кожзама или ткани. Первый вариант всегда дороже и жёстче, но и прослужит очень долго. Такой пояс больше подходит для профессионального уровня.

Пояса из кожзама часто имеют большое разнообразие креплений и жёсткости. А матерчатые делаются в основном на липучках. Эти варианты для новичков и любителей.

Носить пояс или нет – личное дело каждого. Обращать внимание стоит прежде всего на свои ощущения во время работы с тяжёлыми снарядами.

О том, зачем атлеты используют различные аксессуары в своих тренировках, читайте по ссылке