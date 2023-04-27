Иногда проявлять мягкость попросту опасно, но важно чётко определять такие ситуации.

Всегда ли нужно быть добрым? Психолог рассказал, как правильно работать со своей агрессией

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч Доброта, сострадание и милосердие — достойные качества, которыми хотелось бы обладать каждому человеку. Однако их проявление не всегда является оптимальной стратегией поведения, и порой проявление агрессии не просто оправданно, а необходимо.



Самое главное здесь — научиться распознавать ситуации, в которых доброта может быть истолкована как слабость. Именно в этом случае решительные (и, возможно, — разрушительные) действия становятся необходимы.

Прежде всего, агрессия оправданна в случае самообороны или защиты близких. Если человек чувствует угрозу жизни или здоровью, ему нужно постоять за себя.

К сожалению, в нашей жизни могут случаться разные ситуации. Нередко – довольно неприятные. Например, нападение, угроза физической расправы или психологический террор. В подобных случаях использование агрессивных средств защиты является нормальной реакцией на опасность. Единственным условием становится контроль предпринимаемых мер, необходимых для отражения атаки.

В то же время проявление агрессии из корыстных побуждений – жажды обогащения, власти, мести и т. п. – никогда не будет оправданно. Давайте рассмотрим некоторые механизмы, вызывающие подобное поведение. Это позволит понять, как же выявлять неоправданные его проявления.

Фото: istockphoto.com

Причины и методы проработки

Во-первых, агрессия часто возникает из-за ощущения угрозы, несправедливости или чувства беспомощности. Наш организм срочно пытается предпринять все меры, чтобы защититься, и поднимает уровень тестостерона в крови. При избытке этого гормона человек становится более вспыльчивым и раздражительным.

Важно научиться адекватно оценивать ситуации и не видеть угрозу там, где её нет. Также нужно поверить в свои силы и способность конструктивно решать проблемы.

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Во-вторых, стресс и негативные эмоции, вызывающие нашу защитную реакцию, вредны для здоровья, если переживаются постоянно и по мелочам. Организм думает, что перманентно находится в опасности, и подаёт в мозг сигналы, требующие держать оборону.

Фото: istockphoto.com

Между тем кратковременные «всплески» агрессии, даже деструктивной, организм переносит более спокойно. Главное, чтобы они не были слишком частыми и интенсивными.

Будьте снисходительны к ошибкам и недостаткам других людей. Помните, что никто не идеален и проще принять людей такими, какие они есть. Это поможет стать более эмпатичным человеком.

В-третьих, уровень агрессии связан не только с гормональным фоном, но и с особенностями нервной системы, воспитанием, социальным опытом. Поэтому при желании и сознательных усилиях его вполне можно контролировать.

Фото: istockphoto.com

Для этого нужно научиться распознавать провоцирующие факторы, снимать напряжение безопасными методами, отвлекаться от раздражителей.

Существует множество способов «выпускать пар», не прибегая к агрессии. Это и физические упражнения/спорт, и медитация/дыхательные практики, и хобби. Найдите то, что подходит именно вам.

Важно помнить, что нужно в первую очередь быть отзывчивым и понимающим к близким людям: родным, друзьям, коллегам.

Искренняя доброта помогает укреплять эмоциональные связи между людьми, снижать уровень стресса и негативных эмоций у окружающих. Позитивное отношение к незнакомым людям создаёт положительный настрой и делает человека более счастливым.

Сочетание добра и агрессии — деликатный баланс, который каждый должен прорабатывать самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и собственных моральных устоев. Главное помнить, что любое проявление насилия должно быть обоснованно, целенаправленно и минимально по масштабу. Добро должно оставаться нашей конечной целью.

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