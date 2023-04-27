Всегда ли нужно быть добрым? Психолог рассказал, как правильно работать со своей агрессией

аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч
Доброта, сострадание и милосердие — достойные качества, которыми хотелось бы обладать каждому человеку. Однако их проявление не всегда является оптимальной стратегией поведения, и порой проявление агрессии не просто оправданно, а необходимо.
Самое главное здесь — научиться распознавать ситуации, в которых доброта может быть истолкована как слабость. Именно в этом случае решительные (и, возможно, — разрушительные) действия становятся необходимы.
Прежде всего, агрессия оправданна в случае самообороны или защиты близких. Если человек чувствует угрозу жизни или здоровью, ему нужно постоять за себя.
К сожалению, в нашей жизни могут случаться разные ситуации. Нередко – довольно неприятные. Например, нападение, угроза физической расправы или психологический террор. В подобных случаях использование агрессивных средств защиты является нормальной реакцией на опасность. Единственным условием становится контроль предпринимаемых мер, необходимых для отражения атаки.
В то же время проявление агрессии из корыстных побуждений – жажды обогащения, власти, мести и т. п. – никогда не будет оправданно. Давайте рассмотрим некоторые механизмы, вызывающие подобное поведение. Это позволит понять, как же выявлять неоправданные его проявления.
Фото: istockphoto.com
Причины и методы проработки
Во-первых, агрессия часто возникает из-за ощущения угрозы, несправедливости или чувства беспомощности. Наш организм срочно пытается предпринять все меры, чтобы защититься, и поднимает уровень тестостерона в крови. При избытке этого гормона человек становится более вспыльчивым и раздражительным.
Важно научиться адекватно оценивать ситуации и не видеть угрозу там, где её нет. Также нужно поверить в свои силы и способность конструктивно решать проблемы.
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Во-вторых, стресс и негативные эмоции, вызывающие нашу защитную реакцию, вредны для здоровья, если переживаются постоянно и по мелочам. Организм думает, что перманентно находится в опасности, и подаёт в мозг сигналы, требующие держать оборону.
Фото: istockphoto.com
Между тем кратковременные «всплески» агрессии, даже деструктивной, организм переносит более спокойно. Главное, чтобы они не были слишком частыми и интенсивными.
Будьте снисходительны к ошибкам и недостаткам других людей. Помните, что никто не идеален и проще принять людей такими, какие они есть. Это поможет стать более эмпатичным человеком.
В-третьих, уровень агрессии связан не только с гормональным фоном, но и с особенностями нервной системы, воспитанием, социальным опытом. Поэтому при желании и сознательных усилиях его вполне можно контролировать.
Фото: istockphoto.com
Для этого нужно научиться распознавать провоцирующие факторы, снимать напряжение безопасными методами, отвлекаться от раздражителей.
Существует множество способов «выпускать пар», не прибегая к агрессии. Это и физические упражнения/спорт, и медитация/дыхательные практики, и хобби. Найдите то, что подходит именно вам.
Важно помнить, что нужно в первую очередь быть отзывчивым и понимающим к близким людям: родным, друзьям, коллегам.
Искренняя доброта помогает укреплять эмоциональные связи между людьми, снижать уровень стресса и негативных эмоций у окружающих. Позитивное отношение к незнакомым людям создаёт положительный настрой и делает человека более счастливым.
Сочетание добра и агрессии — деликатный баланс, который каждый должен прорабатывать самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и собственных моральных устоев. Главное помнить, что любое проявление насилия должно быть обоснованно, целенаправленно и минимально по масштабу. Добро должно оставаться нашей конечной целью.
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