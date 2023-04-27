Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Агрессия у мужчин и женщин: когда проявление агрессии необходимо и оправданно?

Всегда ли нужно быть добрым? Психолог рассказал, как правильно работать со своей агрессией
Анна Тэжик
Когда проявление агрессии необходимо и оправданно?
Аудио-версия:
Комментарии
Иногда проявлять мягкость попросту опасно, но важно чётко определять такие ситуации.
<a href="https://www.championat.com/authors/6881/1.html">Анна Тэжик</a>
Анна Тэжик
аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч

Доброта, сострадание и милосердие — достойные качества, которыми хотелось бы обладать каждому человеку. Однако их проявление не всегда является оптимальной стратегией поведения, и порой проявление агрессии не просто оправданно, а необходимо.

Самое главное здесь — научиться распознавать ситуации, в которых доброта может быть истолкована как слабость. Именно в этом случае решительные (и, возможно, — разрушительные) действия становятся необходимы.

Прежде всего, агрессия оправданна в случае самообороны или защиты близких. Если человек чувствует угрозу жизни или здоровью, ему нужно постоять за себя.

К сожалению, в нашей жизни могут случаться разные ситуации. Нередко – довольно неприятные. Например, нападение, угроза физической расправы или психологический террор. В подобных случаях использование агрессивных средств защиты является нормальной реакцией на опасность. Единственным условием становится контроль предпринимаемых мер, необходимых для отражения атаки.

В то же время проявление агрессии из корыстных побуждений – жажды обогащения, власти, мести и т. п. – никогда не будет оправданно. Давайте рассмотрим некоторые механизмы, вызывающие подобное поведение. Это позволит понять, как же выявлять неоправданные его проявления.

Фото: istockphoto.com

Причины и методы проработки

Во-первых, агрессия часто возникает из-за ощущения угрозы, несправедливости или чувства беспомощности. Наш организм срочно пытается предпринять все меры, чтобы защититься, и поднимает уровень тестостерона в крови. При избытке этого гормона человек становится более вспыльчивым и раздражительным.

Важно научиться адекватно оценивать ситуации и не видеть угрозу там, где её нет. Также нужно поверить в свои силы и способность конструктивно решать проблемы.

Как правильно воспринимать критику и не обижаться на неё? Советы ищите ЗДЕСЬ.

Во-вторых, стресс и негативные эмоции, вызывающие нашу защитную реакцию, вредны для здоровья, если переживаются постоянно и по мелочам. Организм думает, что перманентно находится в опасности, и подаёт в мозг сигналы, требующие держать оборону.

Фото: istockphoto.com

Между тем кратковременные «всплески» агрессии, даже деструктивной, организм переносит более спокойно. Главное, чтобы они не были слишком частыми и интенсивными.

Будьте снисходительны к ошибкам и недостаткам других людей. Помните, что никто не идеален и проще принять людей такими, какие они есть. Это поможет стать более эмпатичным человеком.

В-третьих, уровень агрессии связан не только с гормональным фоном, но и с особенностями нервной системы, воспитанием, социальным опытом. Поэтому при желании и сознательных усилиях его вполне можно контролировать.

Фото: istockphoto.com

Для этого нужно научиться распознавать провоцирующие факторы, снимать напряжение безопасными методами, отвлекаться от раздражителей.

Существует множество способов «выпускать пар», не прибегая к агрессии. Это и физические упражнения/спорт, и медитация/дыхательные практики, и хобби. Найдите то, что подходит именно вам.

Важно помнить, что нужно в первую очередь быть отзывчивым и понимающим к близким людям: родным, друзьям, коллегам.

Искренняя доброта помогает укреплять эмоциональные связи между людьми, снижать уровень стресса и негативных эмоций у окружающих. Позитивное отношение к незнакомым людям создаёт положительный настрой и делает человека более счастливым.

Сочетание добра и агрессии — деликатный баланс, который каждый должен прорабатывать самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и собственных моральных устоев. Главное помнить, что любое проявление насилия должно быть обоснованно, целенаправленно и минимально по масштабу. Добро должно оставаться нашей конечной целью.

Как научиться спокойнее реагировать на сложные ситуации и не заводиться по мелочам? ЗДЕСЬ мы собрали список цитат восточных мудрецов, которые помогут прокачаться в этом направлении.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Когда начинается старость и какие признаки об этом говорят? Рассказывает врач
Когда начинается старость и какие признаки об этом говорят? Рассказывает врач
Секреты долголетия китайского старца Ли Цинъюня, который прожил до 256 лет
Секреты долголетия китайского старца Ли Цинъюня, который прожил до 256 лет
TOP 3
Где тренируются экстремалы? 7 городов России, идеальных для уличного спорта
Фото
Где тренируются экстремалы? 7 городов России, идеальных для уличного спорта
Впечатления
Икигай: какие принципы и методики используют японцы, чтобы жить до 100 лет
Икигай: какие принципы и методики используют японцы, чтобы жить до 100 лет
Мотивация
«Двухнедельные сборы обойдутся в 28 тысяч рублей». Сколько стоит секция дзюдо для ребёнка?
«Двухнедельные сборы обойдутся в 28 тысяч рублей». Сколько стоит секция дзюдо для ребёнка?
Впечатления
© championat.com 2000–2023