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Парень мчится на мотоцикле по дороге и встаёт ногой на руль
Парень мчится на мотоцикле по дороге и встаёт ногой на руль
Вот что значит, быть со своим байком единым целым!
@rider_h2r1
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Парень мчится на мотоцикле по дороге и встаёт ногой на руль
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