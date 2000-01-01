Парень мчится на мотоцикле по дороге и встаёт ногой на руль
Вот что значит, быть со своим байком единым целым!
@rider_h2r1
@rider_h2r1
Парень мчится на мотоцикле по дороге и встаёт ногой на руль
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