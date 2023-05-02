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Полеты на параплане в России 2023: топ-5 идеальных мест, где можно полетать

Где полетать на параплане в России? 5 идеальных мест для активного отдыха
Николай Журавлёв Светлана Ибрагимова
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Где полетать на параплане в России?
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Почувствуйте свободу и посмотрите на мир с высоты птичьего полёта.

Если вы устали от каменных джунглей и ищете новых ощущений, самым лучшим вариантом станет поездка на природу. А чтобы почувствовать единение с ней ещё сильнее, вы можете ненадолго стать птицей. Помощником в этом выступит крыло параплана.

<a href="https://www.championat.com/authors/7025/1.html">Николай Журавлёв</a>
Николай Журавлёв
эксперт в полётах на параплане, генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования»

Полёт на параплане – это уникальный опыт, позволяющий взглянуть на мир под новым углом. Незабываемое приключение, которое подарит новые эмоции и впечатления. Такой вариант активного отдыха способствует развитию координации, ловкости и контроля над собственным телом. Полёт станет прекрасной возможностью отключиться от рутины, насладиться красотами природы.

Дневник путешественника, покорившего Килиманджаро, читайте по ссылке.

Крым

Одна из самых популярных точек на карте России для полётов. Всё благодаря мягкому климату и разнообразию ландшафтов.

В Судаке и его округе вы найдёте множество площадок для старта с панорамными видами на Чёрное море, горы Демерджи и Карадаг.

Ещё одно замечательное место – мыс Фиолент, где можно посмотреть живописные бухты и скалы. Незабываемые ощущения также вас будут ждать в окрестностях Ай-Петри и Коктебеле.

Гора Ай-Петри

Гора Ай-Петри

Фото: istockphoto.com

Кавказ

Кавказ привлекает любителей парапланеризма горными пейзажами и уникальными маршрутами. Там вы сможете полетать рядом с самой высокой точкой Европы – Эльбрусом, наслаждаясь видами на заснеженные вершины и впечатляющие ледники. В список мест обязательно нужно включить и Домбай. Там вы точно получите незабываемые впечатления от горных массивов и водопадов.

Домбай

Домбай

Фото: istockphoto.com

Карелия

Республика предлагает уникальные возможности для полётов среди северных ландшафтов. В Кондопоге и её окрестностях вы полюбуетесь красивыми озёрами, среди которых самое известное – Онежское.

Классными местами для парапланеризма славятся и окрестности Сортавалы, откуда открывается вид на Валаамский архипелаг и побережье Белого моря в районе города Кемь. Здесь вы увидите таинственные леса и гранитные скалы в соседстве с зеркалами озёр.

Сортавала

Сортавала

Фото: istockphoto.com

Алтай

Алтайский край идеален для полётов благодаря уникальным природным памятникам и разнообразию рельефа. В Белокурихе вы сможете насладиться видами курортной зоны, окружённой лесами и водопадами.

В окрестностях горы Актру вы посмотрите с высоты на ледники, снежные вершины и скалы. В районе Чемала популярны полёты над рекой Катунь. Также многие выбирают точку старта рядом с водопадом Учар.

Ещё одним замечательным местом является озеро Телецкое – одно из самых глубоких и красивых в России. Здесь открываются виды на горные вершины, обрывистые берега и водопад Корбу.

Озеро Телецкое

Озеро Телецкое

Фото: istockphoto.com

Ставропольский край

Здесь можно полетать над горами, холмами и степями. Популярностью у парапланеристов пользуются окрестности Пятигорска с кавказскими вершинами, горячими источниками и легендарной горой Машук – символом города.

В районе Кисловодска стоит попробовать полёты над великолепными парками, водопадами и горными хребтами. В Ессентуках также предлагают красивые маршруты. Вы сможете насладиться видами на курортные парки, окружённые роскошной зеленью. В районе Ставрополя популярны воздушные путешествия над холмистыми равнинами и живописными реками.

Кисловодск

Кисловодск

Фото: istockphoto.com

Полёт на параплане даст возможность очистить мысли и отдохнуть душой и телом. Безусловно, такое приключение достаточно опасно. Прежде чем решиться на этот шаг, подробно изучите все нюансы, найдите инструктора и только потом готовьтесь к старту.

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