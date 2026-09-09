К тренировкам этой зоны нужно относиться с особой осторожностью.

Как накачать шею и сделать её крепче? 4 полезных и безопасных упражнения

Егор Ходырев фитнес-тренер «Шея — одна из самых уязвимых частей тела. В ней находятся очень маленькие и непрочные позвонки, которые легко травмировать. Мы уделяем много внимания тренировкам больших мышечных групп — ногам, ягодицам, спине, рукам. Мускулы шеи часто забываются, и эта зона остаётся худой и слабой. Сегодня вы узнаете, как накачать шею безопасно и эффективно».

В предыдущем материале рассказали, как снять напряжение с мышц шеи всего за 10 минут.

Шейный отдел больше всего подвержен травмам из-за слабых мышц, на которые ложится большая нагрузка. Он требует стабильности, чтобы шейные позвонки оставались на месте и не шатались в разные стороны. Важно тренировать мышцы шеи с осторожностью. Подбирайте нагрузку, исходя из вашего уровня подготовки. Если вы видите в зале спортсмена, стоящего на шее головой вниз или качающего её с диском от штанги, охладите тренировочный пыл. Рекомендуем начать с самых простых движений.

Грыжи межпозвонковых дисков – распространённая проблема и требует серьёзного внимания. Если у вас были проблемы с шеей, перед тренировкой стоит проконсультироваться с врачом. Так вы убережёте себя от серьёзных травм.

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Основные правила при тренировке мышц шеи

Делайте большое количество повторений – от 15 до 25.

Откажитесь от круговых движений, иначе вы гарантированно получите травму. Необходимо выполнять все упражнения медленно. Никаких резких рывков.

Если вы решили качать шею, двигайтесь по одному вектору: вперёд-назад и влево-вправо.

Перед тренировкой обязательно сделайте лёгкую разминку. Есть смысл разогреть целевые мышцы растирающими движениями рук или наклонами головы в стороны в короткой амплитуде.

Помните, что шея имеет очень маленькие мышцы. Нагрузка должна увеличиваться поэтапно.

Если ваша шея достаточно окрепла и вам требуется дополнительное отягощение, используйте маленький вес – от 500 г до 1 кг.

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Трапеция поможет увеличить и усилить вашу шею

Трапеция — крупнейшая мышечная группа верхней части спины и задней части шеи, которая обеспечивает подвижность плечевого сустава и лопаток. Слабая и растянутая, она визуально делает шею узкой и может быть одной из причин болей.

Часто трапеция ослаблена из-за сидячего образа жизни. Мы много времени проводим с опущенной головой, мышцы всегда находятся в растянутом положении и постепенно ослабевают. Сильная трапеция равномерно распределяет нагрузку на мышцы плеч и шеи. Это помогает держать осанку ровной и здоровой.

Подробнее о том, как накачать мощную трапецию, читайте по ссылке

Топ-4 упражнения для мышц шеи

Сегодня мы разберём самые эффективные и безопасные варианты. Они не только укрепят шею, но и сделают её сильнее и больше в объёме. Эффект вы почувствуете спустя два месяца регулярных тренировок.

Сгибания лёжа на спине

Техника выполнения

Лягте спиной на скамью. Согните обе ноги в коленях и плотно упритесь пятками в опору или оставьте их прямыми на скамье.

Подвиньте туловище так, чтобы голова полностью висела в воздухе, а шея не соприкасалась со скамьёй.

На выдохе плавно поднимайте голову так, чтобы подбородок дотронулся до грудины. Задержитесь в этом положении на одну секунду.

На вдохе опускайте голову в исходное положение.

Важно, чтобы шея была параллельно полу, поэтому удерживайте её на протяжении всего движения.

Выполняйте один подход по 15-25 раз. Отдых между упражнениями — одна-две минуты. Можно использовать дополнительное отягощение для увеличения эффективно