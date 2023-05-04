Что делать, если дома нет фитнес-резинок? Спортсмен рассказал, чем заменить тренажёр
Мы нашли целых шесть альтернатив, которые работают ничуть не хуже!
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Фитнес-резинка – это эластичная лента с амортизирующими свойствами. Она оказывает дополнительное сопротивление во время сокращения мышечных волокон. К тому же снаряд создаёт негативное напряжение, что является наиболее эффективным способом проработки глубоких мускулов. Однако этот тренажёр не всегда и не у всех есть под рукой. Сегодня я расскажу, чем его можно заменить.
По ссылке
рассказали о том, как новичку можно накачаться без тренажёров.
Чем заменить фитнес-резинку?
Нужно найти предмет или материал, который сможет заменить ленту. Либо придумать другой способ тренировки. В первом случае в голову приходят:
- эластичный бинт;
- скакалка;
- медицинский жгут.
Этими приспособлениями вы легко можете заменить фитнес-резинку при работе с целевыми группами мышц. Давайте разберём несколько простейших упражнений.
Приседания с эластичным бинтом
Задействованы мышцы ног.
Техника выполнения
- Наденьте бинт чуть выше коленного сустава на обе ноги так, чтобы между ними создавалось ощутимое натяжение.
- Сгибайте колени и медленно опускайтесь до уровня полуприседа. Контролируйте коленные суставы — они не должны разводиться в стороны и смещаться с линии приседа.
Фото: istockphoto.com
Разводка скакалки в стороны перед собой
В этом упражнении работают плечи.
Техника выполнения
- Сложите скакалку вдвое. Вытяните руки перед собой на ширине плеч так, чтобы скакалка была в обеих руках.
- Выполняйте оттягивания скакалки сначала по диагонали вверх, затем в сторону параллельно полу, а в конце по диагонали вниз.
Фото: istockphoto.com
Оттягивания медицинского жгута
В этом упражнении участвуют плечи и грудные мышцы.
Техника выполнения
- Возьмите медицинский жгут в обе руки. Опустите их перед собой, выпрямите в локтевом суставе.
- Делайте короткие движения руками в стороны одновременно. Постепенно поднимайте руки вверх до уровня над головой, а затем возвращайте вниз в исходное положение.
Каждое упражнение выполняйте в зависимости от своей физической подготовки и цели тренировки.
Фото: istockphoto.com
Альтернативные упражнения с другими предметами
Рассмотрим некоторые упражнения на статодинамику. Статодинамика — это воздействие на медленно сокращающиеся волокна для совершенствования аэробных возможностей организма и развития силы.
Для такой нагрузки можно выполнять упражнения со свободным весом, используя подручные предметы:
- бутыль воды;
- табурет;
- футбольный мяч.
Приседания с бутылкой воды
В этом упражнении работают ноги, руки и корпус.
Техника выполнения
- Возьмите в руки бутылку воды объёмом 5 л.
- Поставьте ноги шире уровня плеч, носки разверните в стороны.
- Выполняйте приседания, держа бутылку перед собой.
- Приседания делайте медленно, особенно медленно старайтесь возвращаться в исходное положение при разгибании коленного сустава.
- До конца колени не разгибайте, чтобы не блокировать связочный аппарат.
Фото: istockphoto.com
Выпады с табуретом
В этом упражнении задействуются ноги, руки и корпус.
Техника выполнения
- Возьмите в руки табурет.
- Выполняйте выпады поочерёдно, отшагивая назад и держа предмет обеими руками перед собой.
- Выпады делайте плавно, до конца не опуская колено к полу.
- Чередуйте ноги.
Фото: istockphoto.com
Отжимания на футбольном мяче
Техника выполнения
- Выпустите воздух из мяча, чтобы вы могли опираться на него, а он – прогибаться внутрь.
- Поставьте одну руку на мяч, а вторую – на пол таким образом, чтобы обе кисти находились на ширине плеч.
- Выполняйте отжимания с переносом веса тела на ту руку, которая находится на полу.
- Сделайте несколько повторений, затем смените руку.
Фото: istockphoto.com
Все упражнения стоит выполнять в зависимости от своих физических возможностей.
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