Мы нашли целых шесть альтернатив, которые работают ничуть не хуже!

Что делать, если дома нет фитнес-резинок? Спортсмен рассказал, чем заменить тренажёр

Фёдор Колтун тренер по боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, боец промоушена «Наше Дело» Фитнес-резинка – это эластичная лента с амортизирующими свойствами. Она оказывает дополнительное сопротивление во время сокращения мышечных волокон. К тому же снаряд создаёт негативное напряжение, что является наиболее эффективным способом проработки глубоких мускулов. Однако этот тренажёр не всегда и не у всех есть под рукой. Сегодня я расскажу, чем его можно заменить.

По ссылке рассказали о том, как новичку можно накачаться без тренажёров.

Чем заменить фитнес-резинку?

Нужно найти предмет или материал, который сможет заменить ленту. Либо придумать другой способ тренировки. В первом случае в голову приходят:

эластичный бинт; скакалка; медицинский жгут.

Этими приспособлениями вы легко можете заменить фитнес-резинку при работе с целевыми группами мышц. Давайте разберём несколько простейших упражнений.

Приседания с эластичным бинтом

Задействованы мышцы ног.

Техника выполнения

Наденьте бинт чуть выше коленного сустава на обе ноги так, чтобы между ними создавалось ощутимое натяжение.

Сгибайте колени и медленно опускайтесь до уровня полуприседа. Контролируйте коленные суставы — они не должны разводиться в стороны и смещаться с линии приседа.

Фото: istockphoto.com

Разводка скакалки в стороны перед собой

В этом упражнении работают плечи.

Техника выполнения

Сложите скакалку вдвое. Вытяните руки перед собой на ширине плеч так, чтобы скакалка была в обеих руках.

Выполняйте оттягивания скакалки сначала по диагонали вверх, затем в сторону параллельно полу, а в конце по диагонали вниз.

Фото: istockphoto.com

Оттягивания медицинского жгута

В этом упражнении участвуют плечи и грудные мышцы.

Техника выполнения

Возьмите медицинский жгут в обе руки. Опустите их перед собой, выпрямите в локтевом суставе.

Делайте короткие движения руками в стороны одновременно. Постепенно поднимайте руки вверх до уровня над головой, а затем возвращайте вниз в исходное положение.

Каждое упражнение выполняйте в зависимости от своей физической подготовки и цели тренировки.

Фото: istockphoto.com

Альтернативные упражнения с другими предметами

Рассмотрим некоторые упражнения на статодинамику. Статодинамика — это воздействие на медленно сокращающиеся волокна для совершенствования аэробных возможностей организма и развития силы.

Для такой нагрузки можно выполнять упражнения со свободным весом, используя подручные предметы:

бутыль воды; табурет; футбольный мяч.

Приседания с бутылкой воды

В этом упражнении работают ноги, руки и корпус.

Техника выполнения

Возьмите в руки бутылку воды объёмом 5 л.

Поставьте ноги шире уровня плеч, носки разверните в стороны.

Выполняйте приседания, держа бутылку перед собой.

Приседания делайте медленно, особенно медленно старайтесь возвращаться в исходное положение при разгибании коленного сустава.

До конца колени не разгибайте, чтобы не блокировать связочный аппарат.

Фото: istockphoto.com

Выпады с табуретом

В этом упражнении задействуются ноги, руки и корпус.

Техника выполнения

Возьмите в руки табурет.

Выполняйте выпады поочерёдно, отшагивая назад и держа предмет обеими руками перед собой.

Выпады делайте плавно, до конца не опуская колено к полу.

Чередуйте ноги.

Фото: istockphoto.com

Отжимания на футбольном мяче

Техника выполнения

Выпустите воздух из мяча, чтобы вы могли опираться на него, а он – прогибаться внутрь.

Поставьте одну руку на мяч, а вторую – на пол таким образом, чтобы обе кисти находились на ширине плеч.

Выполняйте отжимания с переносом веса тела на ту руку, которая находится на полу.

Сделайте несколько повторений, затем смените руку.

Фото: istockphoto.com

Все упражнения стоит выполнять в зависимости от своих физических возможностей.

В предыдущем материале рассказали, как похудеть в руках без гантелей.