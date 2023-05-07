Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Статьи

Особенности тренировок в тренажёрном зале для подростков: что важно знать и понимать

Как заниматься подросткам в тренажёрном зале? Советы от Михаила Кокляева
Михаил Кокляев
Как заниматься подросткам в тренажёрном зале?
Аудио-версия:
Комментарии
Легендарный тяжелоатлет рассказал о нюансах тренировок для ребят в возрасте 15–16 лет.
<a href="https://www.championat.com/authors/6731/1.html">Михаил Кокляев</a>
Михаил Кокляев
8-ми кратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге

Очень часто молодые люди начинают заниматься спортом именно в подростковом возрасте. Во-первых, это желание сделать тело красивым. Во-вторых, отличная возможность исправить осанку, подтянуться и со временем обрести желаемые формы. Именно в этот период уровень гормонов активно прогрессирует, что позволяет легко «лепить» фигуру мечты.

Полезную и лёгкую тренировку для подростков ищите по ссылке.

Что происходит с телом в подростковом возрасте?

Период активного роста и выработки гормонов имеет две особенности.

  • Гормональные выбросы прямым образом влияют на формирование тела. Они ускоряют процесс обретения желаемой формы.
  • Рост костей происходит настолько быстро, что мышечный корсет может не успевать вслед за ним. Это, в свою очередь, может привести к сутулости, судорогам, неразвитости мышц.

Снизить риск гормональных факторов можно с помощью занятий и регулярных тренировок, которые из раза в раз будут развивать мускулы и адаптировать тело к физическим нагрузкам.

Фото: istockphoto.com

Как правильно тренироваться подросткам?

Юношам и девушкам в возрасте 15–16 лет стоит работать преимущественно со своим весом, без привлечения дополнительных килограммов. Это продиктовано ростом костей и неокрепшим мышечным каркасом, что при излишней нагрузке и неправильном выполнении упражнений может навредить неподготовленному телу.

Отжимания, пресс, брусья, турник – для мальчиков, приседания, бег, растяжка – для девочек. Этого достаточно на первое время, если говорить о домашних и уличных занятиях. Самое главное – это регулярно тренироваться и правильно делать упражнения.

Если подросток решил упражняться в зале, желательно для начала взять инструктора. Это убережёт от ошибок в технике выполнения, ненужных весов, поможет в общем понимать, какие процессы происходят в теле во время занятий и как сформировать тело, излишне его не перегружая.

В предыдущем материале рассказали, чем кормить ребёнка-спортсмена.

Важно помнить, что, если у вас есть индивидуальные особенности по состоянию здоровья, нужно обязательно проконсультироваться с врачом о возможности тренировок. В случае девушек важно учитывать критические дни и избегать физических нагрузок в первые несколько суток. В этот период понижается гемоглобин и быстрее наступает усталость.

Самое главное правило при самостоятельных занятиях — ваши физические ощущения. Если вы чувствуете боль, онемение или покалывания, стоит прекратить тренировку.

Фото: istockphoto.com

12 правил тренировок для подростков, которые нужно соблюдать

  1. Всегда начинайте тренировку с разминки.
  2. Научитесь сперва правильно выполнять упражнение и только затем увеличивайте нагрузку, количество подходов, темп.
  3. Подростку нужно понимать, что такие упражнения, как становая тяга, жим и приседание со штангой на плечах, могут травмировать неокрепший позвоночник. Очень важно обращать внимание на интенсивность тренировки и не перегружать спину излишними нагрузками.
  4. Для юношей занятия с отягощением начинаются с общей физической подготовки. Сначала необходимо укрепить тело и только потом, согласно технике безопасности, постепенно начинать увеличивать нагрузку.
  5. Работать в юношеском возрасте необходимо только с собственным весом.
  6. Необходимо соблюдать перерывы между подходами и не делать их слишком короткими.
  7. Новые упражнения следует выполнять с минимальным количеством подходов и минимальным весом.
  8. Важно прислушиваться к себе и своим ощущениям. Если упражнение или тренировка в общем даётся сложно, лучше приостановить работу и приступить к занятиям в другой день.
  9. При самостоятельных тренировках важно чувствовать, что группа мышц, на которую делается упражнение, работает. Так вы сможете контролировать интенсивность проработки мышцы, и тем эффективнее для вас будет занятие.
  10. Как понять, что работает целевая группа мышц? В процессе выполнения упражнения вы должны чувствовать напряжение и жжение в работающих мускулах. Особенно ярко это ощущается на последних подходах. Мышечные волокна с каждым выполнением сокращаются всё сложнее, и выполнять упражнение становится тяжелее. Хороший показатель, что работа на определённые мышцы велась правильно – боль в целевой области на следующий день после занятия.
  11. Необходимо составить план и сочетать тренировку с отдыхом. Мышцы должны восстанавливаться. Для получения эффекта в среднем нужно заниматься три раза в неделю. Вопреки расхожему мнению подростков, ежедневные занятия не сделают вас сильнее и выносливее. Напротив, они будут способствовать усталости и потере сил.
  12. Силовые тренировки должны длиться не более часа.

Разбор типичных ошибок в тренировках

Неопытные молодые спортсмены часто допускают ошибки в технике выполнения некоторых упражнений. В основном это касается работы со штангой – жим лёжа, становая тяга и приседания. Сегодня мы разберём неточности и научимся правильно двигаться. Включайте наше новое видео и внимательно изучите все аспекты. Тогда ваши тренировки будут безопасными, мышцы станут крепче, и вы приблизитесь к фигуре мечты ещё на один шаг.

О том, как привить ребёнку любовь к спорту, читайте тут.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023