Танец из «Укрощения строптивого». Сколько калорий сжигает Челентано в сцене с виноградом?

Фильмы становятся культовыми благодаря сценарию и актёрскому составу. Обаятельный образ Элии Кодоньо, исполненный на экране легендарным Адриано Челентано, обеспечил комедии «Укрощение строптивого» вечную жизнь.

Мы решили взглянуть на эту ленту со спортивной точки зрения, разобрали форму Челентано на момент съёмок и подсчитали, насколько эффективным может быть танец на винограде.

Анна Мотина фитнес-тренер World Class Танец в таком стиле прекрасно прорабатывает заднюю поверхность бедра, ягодицы, а также мышцы пресса.

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Секрет Челентано: как выглядеть на 10 лет моложе?

Во время создания кинокартины актёру было 42 года, но на экране загорелый итальянец не выглядит на свой возраст. Секрет формы может быть в том, что он вегетарианец, о чём не раз публично заявлял.

Эта система питания, несмотря на свою противоречивость, не только предотвращает развитие множества болезней, таких как диабет, но ещё и помогает быть в отличной форме при правильном выборе диеты. Множество российских и зарубежных звёзд пользуются этим «лайфхаком», и Челентано – среди них.

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В фильме он выглядит шикарно: широкоплечий, с сильными руками, чёткими линиями талии, намекающими на отсутствие лишнего веса, и лучезарной улыбкой. Только едва заметные морщины на лбу выдают его настоящий возраст. Но надо отдать должное – «маскировка» у Адриано на высшем уровне.

Фото: Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Сколько калорий можно сжечь танцем в винограде?

Если вы думаете, что самая интересная сцена – выход Элии на баскетбольную площадку, то вы, вероятно, забыли, как он соревновался с механическим прессом в давке винограда на глазах у собравшейся толпы.

Танец Челентано – отдельный вид искусства: ритмичные перешагивания на месте, задорные движения рук и плеч. Мы предлагаем взглянуть на него более прагматично. Пляски на винограде – это, конечно, очень весело, но сколько калорий сожжёт такая активность?

Анна Мотина: Челентано в этой трёхминутной сцене, скорее всего, сжёг около 30 ккал. Продавливая виноград ногами, можно потратить от 300 до 600 ккал в час. Всё будет зависеть от вашего веса и интенсивности танцевальной программы. Подключая ротацию корпуса, можно прекрасно проработать косые мышцы живота, при этом не увеличивая их в объёме. Идеально для тех, кто мечтает об узкой талии!

Если во время танцев вы ещё будете петь, эффект усилится многократно, так как дыхательная диафрагма эффективно тренируется во время пения. Ну а если давка винограда – слишком экзотическое развлечение, аналогом такой активности в тренажёрном зале могут стать степпер и эллипсоид.

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