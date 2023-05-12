Этот комплекс поможет не только подтянуть фигуру, но и развить несколько нужных качеств.

Функциональная тренировка на улице. 5 полезных упражнений на всё тело

Для занятий спортом на свежем воздухе отлично подойдут функциональные тренировки. Они улучшают физическую форму, развивают скорость, выносливость, координацию и двигательные способности. Кроме того, они станут отличной альтернативой тренажёрному залу, если работа в помещении уже наскучила.

Во время тренинга задействуются все мышцы, в том числе стабилизаторы. Важными плюсами станут повышение гибкости и подвижности суставов и улучшение работы сердечно-сосудистой системы.

Функциональная нагрузка – отличный способ поддержания здоровья и красивой фигуры. Вариантов тренировок и упражнений очень много. Сегодня мы предлагаем попробовать один из комплексов, подготовленный фитнес-тренером Элеонорой Алибаевой. Выполняйте его два раза в неделю, и результаты не заставят себя долго ждать!