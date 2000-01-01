Когда ты уже овладел мастерством катания на водных лыжах и теперь можешь обойтись без них
Похоже, спортсмен достиг дзена в своём деле!
@keenanderry
@keenanderry
Когда ты уже овладел мастерством катания на водных лыжах и теперь можешь обойтись без них
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