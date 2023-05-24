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Диетолог разобрал состав пяти блюд, которые никогда не станет заказывать в кафе сам

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Мало что может сравниться с удовольствием от вкусной еды. Тем не менее с таким большим выбором различных блюд бывает трудно отличить полезные от тех, которые следует употреблять в умеренных количествах. Ниже рассмотрим калорийность и состав самых популярных позиций в кафе.

Салат «Цезарь»

Популярный выбор среди тех, кто ищет здоровую пищу. Однако важно отметить, что не все салаты этого вида одинаковы полезны. Калорийность блюда варьируется в зависимости от используемых ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

Средний салат «Цезарь» содержит около 400–600 ккал (около 218–250 ккал на 100 г). Эти цифры могут значительно увеличиться, если добавить дополнительные начинки, такие как бекон, гренки или заправку.

С другой стороны, популярный салат обычно содержит много свежей зелени с высоким содержанием витаминов и минералов. Кроме того, курица в его составе — это источник белка.

Паста Карбонара

Паста Карбонара — восхитительное итальянское блюдо, его любят во всём мире. К сожалению, оно также довольно калорийное: средняя порция содержит около 1200 ккал (340–380 ккал на 100 г).

Фото: istockphoto.com

Паста Карбонара богата трансжирами и натрием, которые могут нанести вред вашему здоровью, если употреблять их в избытке. Тем не менее она содержит белок и углеводы, а также полезные жиры (яйцо, сливки). Качество блюда зависит от выбранных продуктов и способа приготовления.

Суп Том ям

Популярное тайское блюдо, известное своим острым и кислым вкусом. Его обычно готовят из комбинации овощей, трав и креветок или курицы. Суп Том ям низкокалорийный, средняя порция содержит около 100–200 ккал.

Фото: istockphoto.com

Блюдо также богато витамином С и другими антиоксидантами, которые могут помочь укрепить иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья. Но Том ям – блюдо не для всех. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и заболеваниях мочеполовой системы настолько острая еда может вызвать обострение.

Грибной суп-пюре — это сытное блюдо, популярное во многих странах, но довольно калорийное. Средняя порция содержит около 400–500 калорий (на 100 г около 150–200 ккал).

Фото: istockphoto.com

Блюдо содержит много жира и натрия, что может нанести вред вашему здоровью, если употреблять его в избытке. Тем не менее оно содержит белок и углеводы, которые могут быть полезны, особенно для тех, кто физически активен.

«Филадельфия»

Роллы «Филадельфия» — популярное суши-блюдо, которое обычно готовят из лосося, сливочного сыра и огурца. Это блюдо низкокалорийное, средний ролл содержит около 200–300 калорий (на 100 г около 140 ккал). Оно также богато омега-3 жирными кислотами, полезными для здоровья сердца и работы мозга.

Фото: istockphoto.com

При выборе роллов старайтесь получить максимум пользы и минимум вреда из состава – остановитесь на овощных вариантах, без сыра и копчёного лосося.

Пицца пепперони

Пицца пепперони — классическое американское блюдо, которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Оно также довольно калорийное и жирное: средний ломтик содержит около 300–400 ккал. Кроме того, большое количество натрия (соли) в его составе может нанести вред вашему здоровью при чрезмерном употреблении.

Фото: istockphoto.com

Если вы придерживаетесь правильного питания, учитывайте не только калорийность блюд, но и их состав.